    首頁 > 政治

    獨家》第5度代表台灣！APEC慶州峰會 我方領袖代表將由林信義出任

    2025/10/03 21:07 記者陳昀／台北報導
    去年代表我國出席秘魯APEC年會的總統府資政林信義，今年再度出任APEC代表。（資料照，記者林正堃攝）

    亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日至11月1日在南韓慶州登場，行政院長卓榮泰今透露，台灣的領袖代表人選應該是決定了，總統府正在作業。據本報掌握，今年再由總統府資政林信義出任代表，這將是他第五度代表台灣踏上APEC舞台。

    林信義橫跨企業與政界，已四度參與APEC，2005年曾主動與中國國家主席胡錦濤握手寒暄，2001年也因主辦方中國不派特使遞送邀請函為我國嚴正抗議，與中方幾次交手，林信義始終以具體行動展現務實穩健、不卑不亢的態度，有軟有硬、堅守立場，因此賴清德總統去年特地賦予重任，委以代表之責。

    據透露，賴清德去年考慮人選時，曾主動向幕僚提及，林信義2001年赴卡達參加杜哈WTO部長會議，以代表團團長身分在中國壓力下不卑不亢，成功爭取台灣入會，簽署入會議定書，出色表現讓時任立委的賴清德印象深刻。

    林信義去年出席APEC返國後召開記者會強調，他積極把握各種場合與各國領袖互動，台灣始終秉持包容與合作精神，展現與全球分享經濟發展經驗的意願。他也期盼，未來能在更多議題上深化與各經濟體的交流，共同面對挑戰，持續為區域穩定與繁榮作出貢獻。

