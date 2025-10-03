屏東視察水利工程 賴清德：謙卑面對老天爺、該撤離就撤離

賴清德總統視察屏東縣東門溪水利工程。（記者陳彥廷攝）

賴清德總統今天至屏東恆春半島視察水利工程，總統府秘書長潘孟安、縣長周春米及立委徐富癸全程陪同，賴清德至東門溪滯洪池聽取簡報後致詞強調，極端氣候下天災地變頻仍，危險的地方千萬不要跟老天爺爭，謙卑面對老天爺，該撤離就撤離。

賴清德說，台灣每年幾乎都有颱風登陸，常因颱風造成災情，這也是政府必須要嚴肅面對的，因為保護人民生命財產安全，是政府無可迴避的責任，從陳水扁前總統、當時他在立法院的8年800億、前總統馬英九的6年600億，再到蔡英文前總統的前瞻基礎建設，20多年來水利建設在每縣市都積極推動。

他說，看到目前花蓮的災情，也看7月時雲嘉南的災情，每個縣市長要把治水與防災當作最基本也最重要的工作，面對極端氣候，中央及地方更要加強合作，各項工程從規劃設計到發包完工，都要加快完成項目。

總統說，東門溪滯洪池看得出來已經發揮很大效果，他強調，除了有形水利工程，像是避災、減災的演練或準備，好比說要避免颱風災害，在每年雨季前，就要進行側溝的清溝作業，若有雨水下水道一定要下去看是不是被廢棄物堵住了，再來是河川的疏浚，如果這些基本功沒做只靠水利工程，是事倍功半。

他也特別強調，危險的地方千萬不要跟老天爺爭，如果中央氣象署發布的警報雨量很多，必須要撤離，一定要謙卑地面對老天爺，一定要撤離，撤離是有基本動作的，要造冊，要挨家挨戶，民政系統、村里長、鄉鎮長、甚至派出所警員協助，這樣才能完整撤離，才有辦法因應。

賴清德強調，極端氣候天災地變頻傳，人要在地球上生存除自己努力建設水利工程外，也要謙卑面對每一次的災情，該撤離就要撤離，所以我們從避災、防災及減災每個動作都要做好，這樣的話民眾才有辦法安全。

