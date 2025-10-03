為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    屏東視察水利工程 賴清德：謙卑面對老天爺、該撤離就撤離

    2025/10/03 20:25 記者陳彥廷／屏東報導
    賴清德總統視察屏東縣東門溪水利工程。（記者陳彥廷攝）

    賴清德總統視察屏東縣東門溪水利工程。（記者陳彥廷攝）

    賴清德總統今天至屏東恆春半島視察水利工程，總統府秘書長潘孟安、縣長周春米及立委徐富癸全程陪同，賴清德至東門溪滯洪池聽取簡報後致詞強調，極端氣候下天災地變頻仍，危險的地方千萬不要跟老天爺爭，謙卑面對老天爺，該撤離就撤離。

    賴清德說，台灣每年幾乎都有颱風登陸，常因颱風造成災情，這也是政府必須要嚴肅面對的，因為保護人民生命財產安全，是政府無可迴避的責任，從陳水扁前總統、當時他在立法院的8年800億、前總統馬英九的6年600億，再到蔡英文前總統的前瞻基礎建設，20多年來水利建設在每縣市都積極推動。

    他說，看到目前花蓮的災情，也看7月時雲嘉南的災情，每個縣市長要把治水與防災當作最基本也最重要的工作，面對極端氣候，中央及地方更要加強合作，各項工程從規劃設計到發包完工，都要加快完成項目。

    總統說，東門溪滯洪池看得出來已經發揮很大效果，他強調，除了有形水利工程，像是避災、減災的演練或準備，好比說要避免颱風災害，在每年雨季前，就要進行側溝的清溝作業，若有雨水下水道一定要下去看是不是被廢棄物堵住了，再來是河川的疏浚，如果這些基本功沒做只靠水利工程，是事倍功半。

    他也特別強調，危險的地方千萬不要跟老天爺爭，如果中央氣象署發布的警報雨量很多，必須要撤離，一定要謙卑地面對老天爺，一定要撤離，撤離是有基本動作的，要造冊，要挨家挨戶，民政系統、村里長、鄉鎮長、甚至派出所警員協助，這樣才能完整撤離，才有辦法因應。

    賴清德強調，極端氣候天災地變頻傳，人要在地球上生存除自己努力建設水利工程外，也要謙卑面對每一次的災情，該撤離就要撤離，所以我們從避災、防災及減災每個動作都要做好，這樣的話民眾才有辦法安全。

    屏東縣東門溪滯洪池。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣東門溪滯洪池。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長周春米（左）、立委徐富癸（右）全程陪同總統賴清德視察。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長周春米（左）、立委徐富癸（右）全程陪同總統賴清德視察。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播