南寮公園連假可放煙火 竹市議員諷2天兵：昔有許明財、今有邱臣遠

新竹市府開放中秋連假期間南寮運動公園可放爆竹煙火。（新竹市府提供）

新竹市府日前公告開放民眾中秋連假3天在南寮運動公園施放煙火及爆竹，且可放到翌日凌晨1點，引發抗議與不滿，抨擊犧牲南寮居民安全與安寧；消防局今天政策轉彎，取消延長施放時間，但仍同意開放2天的晚上6點到10點可放煙火。市議員曾資程批同意放煙火存在一定的風險，萬一出事了，市府難辭其咎；並諷許明財時期同意在油庫附近放8888盞天燈，如今則有邱臣遠同意放煙火，都是天兵的做法。

曾資程表示，市府同意民眾在公園放煙火，萬一造成市民受傷財損，要求由施放人員負責，但如何負責，有登記嗎？施放後的垃圾由施放者負責，但垃圾有寫名字嗎？到最後還不是環保局、公管中心人員善後。而放煙火者眾，消防局、公管中心、環保局如何管理？並諷過去許明財任內同意在中油油庫旁施放8888盞天燈，如今有邱臣遠同意民眾放煙火，果真昔有天燈許明財，今有煙火邱臣遠，不管是天燈許、煙火邱，都是天兵！

請繼續往下閱讀...

市議員劉康彥也說，根據「新竹市公園管理自治條例」第8條規定，公園本來就不得擅自營火，更何況施放爆竹煙火。他還是堅持主張，基於安寧與安全，市府不應該「主動」開放公園供所有民眾施放，尤其造成南寮人的困擾、犧牲南寮人的安全與安寧，籲代理市長邱臣遠慎思。

新竹市議員曾資程諷昔有天燈許明財、今有煙火邱臣遠，都是天兵！（記者洪美秀攝）

市議員劉康彥堅決反對開放公園放煙火，轟市府此舉是犧牲南寮居民的安全與安寧，籲代理市長邱臣遠慎思。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法