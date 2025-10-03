為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南寮公園連假可放煙火 竹市議員諷2天兵：昔有許明財、今有邱臣遠

    2025/10/03 20:32 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府開放中秋連假期間南寮運動公園可放爆竹煙火。（新竹市府提供）

    新竹市府開放中秋連假期間南寮運動公園可放爆竹煙火。（新竹市府提供）

    新竹市府日前公告開放民眾中秋連假3天在南寮運動公園施放煙火及爆竹，且可放到翌日凌晨1點，引發抗議與不滿，抨擊犧牲南寮居民安全與安寧；消防局今天政策轉彎，取消延長施放時間，但仍同意開放2天的晚上6點到10點可放煙火。市議員曾資程批同意放煙火存在一定的風險，萬一出事了，市府難辭其咎；並諷許明財時期同意在油庫附近放8888盞天燈，如今則有邱臣遠同意放煙火，都是天兵的做法。

    曾資程表示，市府同意民眾在公園放煙火，萬一造成市民受傷財損，要求由施放人員負責，但如何負責，有登記嗎？施放後的垃圾由施放者負責，但垃圾有寫名字嗎？到最後還不是環保局、公管中心人員善後。而放煙火者眾，消防局、公管中心、環保局如何管理？並諷過去許明財任內同意在中油油庫旁施放8888盞天燈，如今有邱臣遠同意民眾放煙火，果真昔有天燈許明財，今有煙火邱臣遠，不管是天燈許、煙火邱，都是天兵！

    市議員劉康彥也說，根據「新竹市公園管理自治條例」第8條規定，公園本來就不得擅自營火，更何況施放爆竹煙火。他還是堅持主張，基於安寧與安全，市府不應該「主動」開放公園供所有民眾施放，尤其造成南寮人的困擾、犧牲南寮人的安全與安寧，籲代理市長邱臣遠慎思。

    新竹市議員曾資程諷昔有天燈許明財、今有煙火邱臣遠，都是天兵！（記者洪美秀攝）

    新竹市議員曾資程諷昔有天燈許明財、今有煙火邱臣遠，都是天兵！（記者洪美秀攝）

    市議員劉康彥堅決反對開放公園放煙火，轟市府此舉是犧牲南寮居民的安全與安寧，籲代理市長邱臣遠慎思。（記者洪美秀攝）

    市議員劉康彥堅決反對開放公園放煙火，轟市府此舉是犧牲南寮居民的安全與安寧，籲代理市長邱臣遠慎思。（記者洪美秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播