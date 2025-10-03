每半年查核軍公教領中國證件？陸委會：職務無異動免重複辦理

媒體報導，陸委會針對軍公教人員在中國設籍、並領有中國證件，研擬從明年起，每半年查1次。對此，陸委會澄清，此為誤解，除有職務異動情形外，無須重複辦理查核。（資料照，擷取自臉書）

媒體報導，陸委會針對軍公教人員在中國設籍、並領有中國證件，研擬從明年起，每半年查一次。對此，陸委會澄清，此為誤解，除有職務異動情形（如同機關間不同職務遷調、調任至他機關等）外，無須重複辦理查核，因此並非「每半年查一次」，而是「每半年彙總一次辦理情形」。

陸委會指出，政府自今年初推動專案查核「軍公教人員不得在中國設籍，領用中共相關身分證件」，已於6月30日順利辦理完成；後續將於2026年1月1日正式實施常態化、制度化查核。初期仍以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。

陸委會說，媒體報導未來將「每半年查一次」，此為誤解。陸委會已於2025年6月30日前完成專案查核人員，依現行規劃，在常態化、制度化查核2026年1月1日實施後，除有職務異動情形外，無須重複辦理查核。

陸委會表示，換言之，未來只有新任人員或有職務異動者才需查核，並由各用人單位分別於各該年度5月31日以前、11月30日以前，統計每半年的辦理查核情況，填載於列管表，報送各該主管機關備查。亦即，並非「每半年查一次」，而是「每半年彙總一次辦理情形」。

