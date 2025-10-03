屏東光電弊案 三地董座鍾嘉村2000萬交保 開陽董座蔡宗融無保請回

三地集團董座鍾嘉村涉光電廠弊案，法官裁定2000萬交保。（記者黃佳琳攝）

三地集團與開陽公司合作「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，被檢調發現兩間集團疑似有工程款回扣問題，經昨日發動搜索帶回兩集團董座，檢方複訊結束後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融，但法官認為鍾犯罪嫌疑重大，但2000萬交保足以替代羈押處分，而蔡宗融則被法官無保請回。

「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」總開發面積積達130.734公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，由三地集團中的北基公司和開陽能源股份有限公司合作開發，兩間公司先合資成立「合豐能源股份有限公司」，由合豐主導開發案。

兩間集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，被檢調懷疑內情不單純，昨日發動搜索帶回三地集團董座鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融共10多人到案，檢方複訊後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，公司林姓副總30萬元、詹姓財務20萬元交保。

高雄地方法院下午召開羈押庭，法官認為，鍾嘉村雖否認部分犯行，但依檢方提供的相關證據佐證，可認定犯罪嫌疑重大，但若以2000萬元具保，當足以替代羈押處分之執行，無羈押必要；蔡宗融則尚無事證認定有串共犯、證人之虞，因此認定無羇押原因，裁定無保請回。

雄檢表示無法接受法官裁定，將提抗告。

