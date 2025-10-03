為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美國想搬走台灣產業鏈？盧秀燕憂中科成為蚊子園區

    2025/10/03 19:42 記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導
    市長盧秀燕呼籲中央慎重，不要讓美國掏空台灣產業。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕呼籲中央慎重，不要讓美國掏空台灣產業。（記者蘇金鳳攝）

    美國商務部長盧特尼克日前提出，台美晶片產能各半想法，但行政院副院長鄭麗君否認，但證實台灣可能在美國打造「類科學園區」。台中市長盧秀燕今向中央喊話，不要把中科搬到美國哪一州，變成「類中科」，憂慮中科變成蚊子園區。

    台中市議會今進行工具機產業受關稅影響的相關專案報告，多位議員表示，已有很多產業減班休假，要求市府一定要協助；也質疑美國現在想搬走台灣產業鏈，對台灣產業發展而言這是很危險的事。

    市議員李中表示，鄭麗君這兩天提到，美國要跟台灣以「政府對政府」的模式，協助美國打造整個產業鏈，這是相當恐怖的想法，若台灣幫美國建立科學園區、幫助美國再工業化，等於準備把台灣產業都拉走。

    盧秀燕指出，台中市是科學園區、各種專業園區最多的城市之一，她向中央喊話，不要把中科搬到美國的哪一州，變成「類中科」，也不要把台中各工業區都移至美國而變成蚊子園區。

    議員賴義鍠表示，美國海關暫扣生產「捷安特」品牌的巨大機械自行車與零組件，目前有無解決的辦法？他擔心歐盟會比照辦理，若如此事件會比「巨大還巨大」，台灣是出口導向國家，在美國關稅之下產業不好過。

    議員劉士州表示，中市實施減班休息的99家企業，2307人實施中，其中93家，2263人是被美國關稅嚴重影響，關稅稅率尚未翻牌，就已經如此，產業已非常緊張，台中市政府如何因應。

    盧秀燕表示，根據勞工局統計，已有117家申請減班休息，9成是理由是受美國關稅影響，已造成重大影響，再不處理好，會擴大；台灣的美國及中國市場都喪失，只能追第三第四市場，關稅問題不能以拖待變。

    盧秀燕並表示，美國搬走台積電一間公司已經很嚴重，現在還要將整個科學園區搬走、把各種產業鏈建置起來，把台灣的廠商都掏空到美國，這樣將會變成蚊子園區，政府一定要慎重。

    市議員李中表示，美國現在竟想搬走台灣產業鏈，是很危險的事。（記者蔡淑媛攝）

    市議員李中表示，美國現在竟想搬走台灣產業鏈，是很危險的事。（記者蔡淑媛攝）

