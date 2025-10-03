澎湖全民運動館計畫變更 楊曜砲轟縣府浪費預算、建設停擺

澎湖除綜合運動館外，原本規劃的全民運動館仍不見蹤影。（記者劉禹慶攝）

已宣布不再連任的民進黨籍立委楊曜，質疑近年來澎湖地方建設經常做完可行性評估後沒有下文，例如跨海大橋評估有改建需求卻中止計畫；做好設計規劃的核定案，因為縣長換人，縣府就撤銷計畫，例如中央政府已補助3.3億的全民運動館。

今（3）日楊曜跟運動部次長開會，關心縣府將全民運動館，改成3座小型場館的審查狀況。他指出，同黨縣長陳光復上任後，把中央已補助的3.3億元全民運動館，硬改為3個分散的小型場館，除了原已支出的規劃費打水漂之外，還可能多了3個蚊子館，導致預算浪費、建設停擺。

運動部表示，原本澎湖全民運動館納入前瞻特別預算，但由於縣政府突然變更計畫，無法由特別預算支應，因此改列年度公務預算。

楊曜說，行政院對於特別預算來不及執行的事項，改以一般公務預算支出的做法，削弱特別預算的正當性與必要性，難怪在野黨一再質疑特別計畫與特別預算在民進黨執政期間過度被濫用。

楊曜認為，全民運動館就是被紙上作業浪費掉的澎湖青春，同時被規劃設計吞蝕了的龐大預算，因此他宣布未來任期內，除了救災類型之外的特別預算，都不會再支持，就算是受到黨紀處分，也絕對不會投下贊成票。

立委楊曜召集運動部，了解澎湖全民運動館進度。（楊曜提供）

