台日海巡合作「海上救難」演訓常態化 專家：以灰制灰抗中國襲擾

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝今（3）日受訪說，中國包括海警、海上民兵等對周邊國家的衝突樣態已進入非軍事領域，各國須加以回應。（資料照，記者方瑋立攝）

日媒「讀賣新聞」披露台日以訓練「海上救難」為由強化海巡合作，甚至考慮與美國「常態性」聯合訓練演習，台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝今（3）日受訪說，中國包括海警、海上民兵等對周邊國家的衝突樣態已進入非軍事領域，各國當然要加以回應，且將海防、邊防部隊朝更軍事化發展，已經是國際趨勢。

面對中國透過海警、海上民兵等手段，對鄰近各國灰色地帶襲擾情況劇增，日方以較無害的「海上救難」名義擴大與台灣、美國海巡合作，長期倡議與友盟國家海事合作的何澄輝今天接受本報訪問說，此舉頗有「以灰色制灰色」的戰略模糊意味；他說，中國對周邊國家的衝突樣態已進入非軍事領域，各國當然要加以回應。

請繼續往下閱讀...

何澄輝直言，現代戰爭中許多民力的調用或與非軍事部門的協作已密不可分，包括美國執行自由開放印太（FOIP）、自由航行所使用的政策工具中，除軍事部門外，也囊括美國有「第五大軍種」之稱、非軍非民的海岸巡防隊，對應台灣的「第二海軍」海巡署，以及日本「海上保安廳」，海巡或者邊防部隊朝更軍事化、更紀律化已經是國際趨勢。

何澄輝強調，台灣做為海島國家，又因地理位置易遭中國滲透，海巡署更兼具「海防」及「邊防」重任，因而分為海巡及岸巡部隊，負責捍衛我國疆。

此外，何澄輝也補充，即便是內陸國家，其邊境、邊防隊，或邊境巡邏隊之類的，如美國現在陸地的部分即將重整邊防警衛隊，就會朝更軍事化、更紀律化的部門走，這就是各國的趨勢。

對於台日美及友盟國家海事合作多次被官方證實，並將朝「常態化」發展，何澄輝除給予高度肯定外，他也直言，這很重要也應該要趕快做，因為未來中國威脅將一直存在，而距離中國武力犯台可能雖仍有一段時間，但「 灰色衝突會每天發生」，中國將持續透過邊境、海洋對印太周邊國家包括台灣、日本、菲律賓甚至韓國施壓。

