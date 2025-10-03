APEC峰會月底南韓登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。（記者塗建榮攝）

APEC峰會10月31日至11月1日將在南韓慶州登場，行政院長卓榮泰今天在立法院表示，台灣的領袖代表人選應該是決定了，總統府正在作業。對於立委建議，由有威望的半導體權威人士出任，卓說，相信府方會非常重視這樣的建議。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委邱志偉在質詢時表示，10月底、11月初，APEC將於韓國慶州登場，詢問目前台灣的領袖代表是否已經決定了。卓榮泰回應，「應該是決定了」。

邱志偉追問，人選是否跟半導體專業有關，卓榮泰笑回，人選由府方正在作業。

邱志偉表示，這一定要跟APEC主辦方先有一些默契，期待是由半導體方面的領導者，或在全球半導體界有聲望的高層，有威望的半導體權威人士。因為很難得有機會跟各國領袖，特別是跟美國總統川普，做一些當面建議或會談。

卓榮泰強調，委員這樣的建議，總統府一定非常重視。我方提出適當的人選，都會經過正常的管道，表達參與的意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法