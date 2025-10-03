為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林佳龍訪歐歸國 讚「超人」展現台灣韌性

    2025/10/03 18:23 記者方瑋立／台北報導
    外長林佳龍嗨喊「TEAM TAIWAN」，感謝各界「超人」展現台灣韌性。（外交部提供）

    外長林佳龍嗨喊「TEAM TAIWAN」，感謝各界「超人」展現台灣韌性。（外交部提供）

    近期連續兩趟出訪歐洲7國後，外交部長林佳龍今（3）日結束行程返抵國門，隨即回到外交部持續投入外交工作，他說，他已將台灣的故事與優勢帶到歐洲，展現出在民主與自由土地上孕育而成的「韌性台灣」。適逢雙十國慶，他在藉社群平台分享外交部年度國慶影片上線訊息，呼籲國人以「TEAM TAIWAN」精神，堅持團結穩健前行。

    林佳龍今天在社群分享說，訪歐期間他也分享台灣樂於合作的態度，以及在面對威權擴張時自我防衛的決心。他並表示，台灣的團結也體現在近期花蓮風災的救災現場，來自各界的「超人」齊心協力，讓世界再次看見台灣良善的力量。

    林佳龍表示，下週將迎接雙十國慶，外交部年度國慶影片也正式上線，今年4分半鐘的影片內容涵蓋科技到文化、運動賽事到國防外交，豐碩的成果和未完的故事，呈現台灣堅韌團結、不畏挑戰的精神，也積極呼應賴清德總統上任週年談話所提出的願景與期許，面對未來的機會和挑戰，台灣都能以「TEAM TAIWAN」的團隊精神，持續堅持團結，迎風轉型且穩健前行。

    林佳龍強調，儘管外交部今年度媒宣費遭大幅刪除，致宣傳通路受限，邀請全民一同下載國慶影片並在個人社群平台「用力分享」，讓更多人看見民主、自由與韌性的台灣，也一同祝福台灣生日快樂。

