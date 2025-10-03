為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北近10萬名移工 民代籲落實工安、多語言教材

    2025/10/03 17:50 記者黃子暘／新北報導
    勞工局向移工宣導防疫。（新北市勞工局提供）

    新北市有近10萬名外籍移工在此勞動謀生，市議員陳偉杰今（3）日質詢表示，市府應正視移工的工地安全、醫療協助與生活環境，工安教育上也應準備多語言教材，避免外籍移工因為語言隔閡，變成「聽不懂就被推上工地」的窘況。勞工局長陳瑞嘉回應，市府持續對工安意外及外籍移工權益加強檢討，也會規劃多語言教材。

    陳偉杰表示，新北近期的外籍移工工安意外凸顯工地安全保障漏洞，勞工局應統計工安意外數據、說明公共工程發包應強制規範承包商配置氣體偵測與防護設備；工安教育方面，市府應提供外籍移工多語言版本教材與訓練，市府應建立雇主支援手冊、雇主訓練課程，並將工安管理、跨文化溝通與醫療協助納入。

    陳瑞嘉指出，市府針對外籍移工教育訓練部分未特別提供外語版本，一個月內對教材初步規劃；針對外籍移工意外部分，市府未有特別統計，盼承包商自主管理，並且推出工地認證制度，以避免人力不足抽查不夠全面。

    陳偉杰進一步關心移工宿舍與工地集體生活環境，要求市府針對飲食、衛浴及傳染病防治設立標準、定期檢查。陳瑞嘉回應，外籍移工入境3個月內，勞工局會進行住宿生活環境訪視，若未符合勞動部規範則，則會要求限期改善。

