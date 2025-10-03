輝達落腳北士科生變？林智群揭「最大贏家」：財團拿刀叉吃人肉

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐面臨破局。（資料照）

輝達海外總部落腳北士科T17、18，因新光人壽與北市府對「合意終止」立場不同，瀕臨破局。對此，律師林智群表示，新壽以便宜價標出T17、T18，若又能拿到補償金也是大賺，更直言，「財團拿刀叉吃人肉。」

林智群今（3日）於臉書粉專提到，北士科3塊地的標案，T16、T17、T18本來是一塊地，但因為太大而分成3塊招標，用50年地上權方式租給民間企業，而T16面積約4.5公頃，T17加T18約3.5至3.6公頃。

請繼續往下閱讀...

林智群解釋，T16需要投資計劃書，底價是45億元，金仁寶以投標權利金81億多元得標，但T17加T18則「不需要」投資計劃書，且只有新光人壽投標，分別用28億、16億標下，「然後人家就質疑，為什麼T16面積大一點點，可以標出81億元，T17+T18面積小一點點，卻只用44億標出，價錢差很多。」

「特別是新光人壽小公主吳欣盈在2020年擔任民眾黨不分區立委，2021年新光人壽就拿下了T17、18標案，就被質疑有些貓膩。」林智群認為，「上面這些案子都是蔣萬安跟柯文哲在吵的事情。然後輝達想落腳北士科T17、T18，產生新的問題。」

林智群說道，「因為土地已經給新壽標走了，新壽表示我來蓋輝達的營運總部，蓋好後移轉給輝達。輝達拒絕，說要自建（當然，這樣比較可以維護營業機密）。」所以，北市府提出另1個方案，就是跟新光人壽解約，再把土地租給輝達。

林智群重申，台北市頂多退還新壽已經給的32億權利金，加計3年合理利潤與已付開發費用，大約再補貼5至8億元，補償總額約40億元。不過，「新光人壽可能要求補償費包括50年收益合計107億元，再加上32億已繳權利金，總額近140億元（新壽駁斥此報導，但未說明確切數字）。」

林智群強調，「阿北以便宜價格44億元標出T17、T18，新壽如果可以拿到上面金額140億元的一半，也是大賺，而兒皇帝萬安就變成割地賠款之人。當然萬安也可以拒絕新壽解約提案，但輝達跑了，他也承受不起。」更酸說，「財團拿刀叉吃人肉。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法