中華電信工會控替人喬升遷 陳玉珍：金門員工陳情遭幹部打壓

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

中華電信工會指控國民黨立委陳玉珍介入員工升遷情事。（讀者提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕中華電信工會指控國民黨金門立委陳玉真介入金門區員工升遷情事，要求人事升遷尊重當地主管，不應受外力干涉。對此，陳玉珍回應，許多基層員工多次向她陳情，指若不順從特定幹部意志即遭暗中打壓，升遷無法循正途，形同以權謀私。她身為立委必將仗義執言，嚴格監督個案，督促中華電信公司應依公開、公平、公正的原則，依照年資、積分、績效等正當程序辦理升遷，杜絕任何陽奉陰違、上下其手之不法行徑。

中華電信工會以「反對立委介入員工升遷 要求公司拒絕外力壓迫」為題發文，指近期發生金門陳姓立委介入本公司金門地區員工升遷情事，此舉嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性，工會鄧理事長已強力要求公司，人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干涉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工權益、維護公司既有體制與公平，確保所有會員的努力和能力，做為升遷的唯一標準。

陳玉珍表示，身為金門選出的立法委員，她一向以「捍衛基層、伸張公義」為己任，近日有不實抹黑之言論流傳，她提出四點聲明鄭重澄清。一，工會設立初衷，不容扭曲。工會之存在原本是替天行道、為民喉舌，應當為基層員工爭取合理權益，成為雪中送炭的力量，而不是仗勢欺人的工具，可惜部分不肖工會幹部，卻指鹿為馬、上下其手，濫用權柄，干涉升遷，甚至結黨營私、拉幫結派，嚴重打擊員工士氣。

第二，基層心聲不容忽視。許多基層員工多次向她陳情，指出若不順從特定幹部意志，即遭暗中打壓、橫加阻撓，升遷無法循正途，形同以權謀私。這種打人喊救人的行徑，實為踐踏公平，背離工會初衷。

第三，立委責無旁貸，必嚴格監督。她身為金門的立法委員，必將仗義執言、鐵面無私，嚴格監督個案，並督促中華電信公司應依公開、公平、公正的原則，依照年資、積分、績效等正當程序辦理升遷，杜絕任何陽奉陰違、上下其手之不法行徑。

第四，與基層同心，決不退讓。陳玉珍重申，她必定立場堅定、寸步不讓，與最辛苦的基層員工站在一起。凡涉及打壓與不公，必會拔劍而起、奮力捍衛，讓基層員工安心打拚，不再受制於權力角力。她以最嚴正的態度，對金門鄉親、對基層員工承諾公平正義，不容踐踏。

