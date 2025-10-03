急轉彎！中秋連假 「南寮運動公園」爆竹煙火施放最晚到22時

新竹市府政「南寮運動公園」燃放炮竹煙火時段。（新竹市府提供）

新竹市消防局日前公告，中秋連假10/4～10/6「南寮運動公園」可燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，引發南寮居民不滿，市議員劉康彥等民代也抗議。消防局今指出，將取消延長施放時段，修正為4日至5日的6時至22時，開放民眾施放一般爆竹煙火。

劉康彥指出，市府及消防局竟主動公告，開放所有民眾10/4～10/6三天連假可到「南寮運動公園」燃放炮竹煙火，甚至可一路放到凌晨1點，燃放炮竹煙火造成的空盒、碎屑，至少還可以善後，關鍵在於，公園裡有樹木、草皮、兒童遊戲器材、籃球場，更緊鄰住宅區，若不慎造成災害財損或人員意外，豈是市府一句「由施放人員負責」可推託？這是犧牲南寮居民安全與安寧，居民都表達嚴正抗議。

消防局表示，決定順應民意，取消中秋延長煙火施放並加強安全維護，且考量6日為連假最後1日，依據《新竹市爆竹煙火施放管制自治條例》第6條規定，修正於10月4日至5日的6時至22時，開放民眾施放一般爆竹煙火。而市府規劃的合法施放區域位於東大路四段、榮濱路及西濱路一段範圍內，嚴禁民眾在區域外施放爆竹煙火。將派消防人員及車輛現場駐守，確保安全管制與應變作業。

