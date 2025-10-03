台灣人「政治過熱」？ 鄉民舉例「這兩國」揭台灣熱衷政治價值

民進黨支持者在凱道舉行大罷免前造勢。（資料照）

近日有人在PPT發問，「台灣過度熱衷政治，這是阻擋進步的原因嗎?」。版主細數自身從小讀書到長大工作，目睹了藍綠政黨在台灣政壇數十年的惡鬥，並認為如今政治鬥爭已經影響到了社會的方方面面，包括大眾運輸建設以及交通規劃。貼文留言區鄉民也呈現兩面意見，一派認為台灣人對政治的熱情高漲有助於民眾對政治的監督，另一派則支持版主認為台灣的政治內鬥已經達到無孔不入、撕裂台灣的地步。

發文版主指出，自己從小到大目睹藍綠惡鬥，認為政治衝突已影響公共建設與交通規劃，甚至舉例輝達在台設總部也遭遇政治問題。部分網友贊同，認為朝小野大的局勢加劇政爭，從總預算刪減、大罷免到分配款爭議，中央與地方皆陷入對立，並擔憂敵對情緒已蔓延到民間。

不過，另一派網友則反駁，認為台灣人關心政治是民主活力的展現，並舉例日本年輕人對政治冷漠，「甚至前首相安倍遇刺也無感」，質疑這樣是否真是「進步」。還有人提到新加坡言論受限，批評政治可能面臨高額罰款，強調台灣人「熱衷政治」正是自由與民主的重要價值。

