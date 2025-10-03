為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣人「政治過熱」？ 鄉民舉例「這兩國」揭台灣熱衷政治價值

    2025/10/03 21:20 即時新聞／綜合報導
    民進黨支持者在凱道舉行大罷免前造勢。（資料照）

    民進黨支持者在凱道舉行大罷免前造勢。（資料照）

    近日有人在PPT發問，「台灣過度熱衷政治，這是阻擋進步的原因嗎?」。版主細數自身從小讀書到長大工作，目睹了藍綠政黨在台灣政壇數十年的惡鬥，並認為如今政治鬥爭已經影響到了社會的方方面面，包括大眾運輸建設以及交通規劃。貼文留言區鄉民也呈現兩面意見，一派認為台灣人對政治的熱情高漲有助於民眾對政治的監督，另一派則支持版主認為台灣的政治內鬥已經達到無孔不入、撕裂台灣的地步。

    發文版主指出，自己從小到大目睹藍綠惡鬥，認為政治衝突已影響公共建設與交通規劃，甚至舉例輝達在台設總部也遭遇政治問題。部分網友贊同，認為朝小野大的局勢加劇政爭，從總預算刪減、大罷免到分配款爭議，中央與地方皆陷入對立，並擔憂敵對情緒已蔓延到民間。

    不過，另一派網友則反駁，認為台灣人關心政治是民主活力的展現，並舉例日本年輕人對政治冷漠，「甚至前首相安倍遇刺也無感」，質疑這樣是否真是「進步」。還有人提到新加坡言論受限，批評政治可能面臨高額罰款，強調台灣人「熱衷政治」正是自由與民主的重要價值。

    國民黨立院黨團總召傅崐萁，號召支持者在罷免前夜走上街頭。（資料照）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁，號召支持者在罷免前夜走上街頭。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播