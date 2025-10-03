新北市三芝衛生所狹窄老舊 鄭宇恩籲與消防局改建共構

三芝衛生所。（資料照）

新北市議員鄭宇恩今天質詢表示，三芝區還會再增2個大型長照機構，但當地醫療資源稀缺，肩負醫療重任的三芝衛生所老舊狹窄，盼與旁邊消防局改建共構。

鄭宇恩表示，三芝未來將會增加2個大型長照機構，全滿預計將服務一千多名長輩，但北海岸就醫不易，三芝僅有2間診所，醫療量能仰賴現況老舊、擁擠的衛生所一樓，長輩頻頻抱怨到衛生所看病被趕來趕去，而眼科、代謝科等科別都用巡迴方式而非常駐門診，試問究竟有無機會改建衛生所？旁邊消防局也有整間意願，盼2局共商整合改建、共構。

衛生局長陳潤秋回應，衛生、消防局目前正在商議此事，也正在接洽以老人醫學為主的關渡醫院，市府盼其進駐長照機構可開放一般民眾掛號。

市議員顏蔚慈則說，台灣長輩失智症盛行率達7.99%，推估新北市失智人口約5.5萬人，失智者平均每人每年總醫療費用達53萬元，因此及早發現、檢測、轉介尤為重要，市府佈建5000多個失智友善守護站，由各區衛生所協助轉介，考核上卻有9個衛生所轉介率不及格。

陳潤秋說明，失智友善守護站為民間商家、企業等自發響應參與，經由衛生局訓練後，協助發掘社區疑似失智症個案轉介至轄區衛生所，過往因轉介需個案個資，守護站取得不易，衛生局已簡化資料需求，希望讓守護站通報更容易。

新北市議員質詢鄭宇恩、顏蔚慈關心長輩就醫、失智症等議題，衛生局長陳潤秋答詢。（記者黃子暘攝）

