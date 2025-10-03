為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨主席選舉 被爆候選人未完成資格審查

    2025/10/03 16:27 記者施曉光／台北報導
    前國民黨副秘書長張雅屏，擔任這次國民黨主席選舉中央選舉監察委員。（資料照）

    前國民黨副秘書長張雅屏，擔任這次國民黨主席選舉中央選舉監察委員。（資料照）

    擔任這次國民黨主席選舉中央選舉監察委員的前國民黨副秘書長張雅屏今日在臉書發文質疑，中央選舉監察委員會在9月20日召開黨主席候選人資格審查會議，當時的選監委員都尚未經中常會通過，「開會當下9位委員皆僅是委員提名人」，直到9月24日中常會通過後，9名委員才算完成任命程序，「法規上並沒有明定可以追認完備程序」。

    據此，張雅屏進一步質疑，中央選舉監察委員會9月20日開完會先行公告的候選人名單，以及後續抽籤等程序的會議紀錄，應該盡快召開第2次已經完成中常會任命後的選舉監察委員會，以確認上次會議紀錄，才算完備候選人資格審查的法定程序，此事他已經在9月22日向黨中央反映，但迄今黨中央仍未召開第2次選舉監察委員會，「望請國民黨選務主辦單位，不要誤人誤己」，並留下「以上，公開示眾 留下紀錄」等文字。

    張雅屏指出，今年是他繼2021年後，再一次接受候選人推薦擔任國民黨中央選舉監察委員，政黨辦理負責人等選任人員選舉，應公告選舉作業相關事宜，並載明起止時間、作業流程、候選人資格及有投票資格之人之認定等事項，選舉作業公告後應於5日內報請主管機關備查，而且候選人資格與投票資格認定事項，應依照公告辦理，如果有變更，也應該送主管機關備查，例如原定6月18日到期截止的有效黨權黨費繳納截止日，又延後改到9月10日的這個變更。

    他強調，政黨負責人選舉，不能算是家務事，而是涉及公眾利益的事，黨內的承辦人與主辦單位，千萬不要把這些作業程序，當作黨內的事情自己說了算，還是要照自己的選舉作業細則，需要選舉監察委員會討論通過的還是得送委員會處理，「尤其是，每次的會議紀錄需下次會議確認上次會議紀錄，以避免因委員聘任與會議辦理的時間差，導致會議結論的效力產生疑慮，真的不要便宜行事。」

    張雅屏打開天窗說亮話稱，「就是0920召開的黨主席候選人資格審查會議，當時的選監委員尚未經過中常會通過，開會當下9位委員皆僅是委員提名人。直到0924中常會通過之後，9位委員才完成任命程序。法規上並沒有明定可以追認完備程序。」

    他主張，9月20日開完會先行公告的候選人名單，以及後續抽籤等程序的會議紀錄，應該盡快召開經完成任命後的選舉監察委員會以確認上次會議紀錄，才算完備候選人資格審查的法定程序。

