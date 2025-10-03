為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高市議會定期會今開幕 康裕成：這是「算帳」的會期

    2025/10/03 15:03 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會定期大會今開幕，議長康裕成形容這是個「算帳」會期。（記者王榮祥攝）

    高市議會定期大會今開幕，議長康裕成形容這是個「算帳」會期。（記者王榮祥攝）

    高市議會第4屆第6次定期大會今開幕，議長康裕成致詞時表示，這次大會重點將聚焦高市府115年度總預算案與多項市政提案，她引述議員李雅慧的說法，形容本次會期會是「數錢、算錢、算帳」的會期，請各局處務必快速提供足夠資料。

    康裕成也關切花蓮災區，提及縣市合併前的2009年，原高縣發生小林村災難，無論當時的縣府、及後續合併的市府，對小林村關心從沒停止，也從災難中學會教訓，遇到黃色警戒就撤離，市府這些年始終落實，這幾年的強制撤離機制，可給各縣市政府參考。

    康裕成同時肯定市長陳其邁所率領的市府團隊、展現穩健行政效率與施政執行力，於交通、產業轉型、智慧治理與環境永續等方面皆有明顯進展，不僅回應市民期待，也積極落實公共建設的承諾。

    但財劃法新制已擴大南北差距，統籌分配款增加預算扣除中央補助減少金額後，反而短少174億元，地方財政平衡面臨嚴峻挑戰，她提請陳其邁市長及市府團隊持續全力向中央爭取，確保高雄獲得應有公平資源。

    康裕成也提醒市府團隊，議會秉持理性問政、嚴格監督精神把關預算，務必誠懇回應每位議員提出的質詢與建議，提早並完整提供議員所需資料，她期待府會合作、相互尊重，攜手讓高雄在穩健變革中持續邁進。

    康裕成提醒局處，應提供足夠資料給議員審議。（記者王榮祥攝）

    康裕成提醒局處，應提供足夠資料給議員審議。（記者王榮祥攝）

