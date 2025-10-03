傳內部民調鄭麗文領先！郝龍斌回參考就好、蔡志弘籲勿受選戰工具影響

國民黨黨主席6位候選人日前在彰化縣參加交流會，6人首次同框。（資料照，記者劉曉欣攝）

針對近日傳出藍營內部有一份全黨員民調，國民黨主席候選人鄭麗文以30％的支持度大幅領先其他對手，郝龍斌17.4％居次，羅智強16.3％排名第三，國民黨主席候選人蔡志弘今日表示，很多民調早已成為「選戰工具」，他呼籲國民黨黨員千萬不要受到民調數據的影響；另一位候選人郝龍斌則說，自己只重視黨員投票這個民調，「其他委託者不明的民調，參考就好。」

在該民調中領先的鄭麗文今日下午出席榮光社會工作基金會慶祝國慶聯誼餐會受訪說，對於每份民調結果都會積極參考，雖然該份所謂全黨員民調顯示自己領先對手，但未表態者比例還佔3成，足以影響最後投票結果，因此她會繼續努力，務必要在18日順利當選。

蔡志弘以立法院長韓國瑜2017年9月南下參選高雄市長為例表示，當時有誰能夠料想到韓國瑜當選高雄市長？當年高雄市長選舉後期，民調成為有心人士的選戰工具，某親綠電視台在2018年11月13日公布民調，陳其邁支持率43.6％、韓國瑜40.5％，但11月24日投票結果揭曉，韓國瑜卻以89萬2545票大贏陳其邁的74萬2239票，2021年國民黨主席選舉TVBS民調中心所做國民黨員手機調查，當時的候選人張亞中30.6％、朱立倫27.5％，但開票結果卻是朱立倫以8萬5163票大贏張亞中的6萬631票，他呼籲聰明的黨員千萬不要受到民調數據影響，要根據候選人的政見，在18日選出心目中最適合的黨主席人選。

