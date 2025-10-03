為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    特別預算通過後1個月內普發現金 花蓮災區特殊狀況可專案處理

    2025/10/03 14:59 記者方瑋立／台北報導
    行政院長卓榮泰3日證實，立院審議通過特別預算後，一個月內就可以普發現金1萬元。（圖取自國會頻道）

    行政院長卓榮泰今（3）日赴立法院報告韌性特別預算並答詢時指出，普發現金1萬在立院通過預算後，一個月內即將發放。另若遇有花蓮受災民眾證件「被水沖走」如何處置？財政部長莊翠雲說明，現金發放時間達6個月，應來得及補辦，特殊狀況可專案處理。

    立法院會今邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

    國民黨立委葉元之質詢時提問，若立法院10月中旬審議送出該預算，今年11月底前是否可以發放？卓榮泰說「是」，預算通過一個月內就會發。

    另外，有花蓮部分受災民眾證件「被水沖走」，且已經傳出花蓮縣府發放5萬元慰問金，因災民證件受災遺失而碰壁。

    葉元之質詢時也關切，若有證件被沖走該如何處置？莊翠雲說，（普發1萬元現金）發放時間有6個月應該可以完成補辦證件，若遇有特殊狀況，會專案處理。

    葉元之追問，普發現金方式有登記入帳、ATM領取、郵局領取、造冊發放及直接入帳，是否會再改變？卓榮泰說，就是這5種方式不會變。

    另外，針對民團建議增設「不領」選項，卓榮泰說明，經研議結果發現可能會有個資洩漏的問題，所以並沒有增加此選項。

