11綠委組「為下一代而戰國會連線」 新會期推13大優先法案

連線發起人、民進黨立委范雲今天與伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳秀寳、陳培瑜及羅美玲在立法院舉行「為下一代而戰國會連線11-4優先法案」記者會。（記者田裕華攝）

「為下一代而戰國會連線」民進黨立委今天在立法院舉行記者會，依教育、兒少、青年及社會正義4大優先為主軸，公布立院新會期將推動13項優先法案。會中連線成員手持繫有象徵希望繩結的優先法案，逐一將法案掛上代表連線團結的繩索，一字排開並高呼口號，宣示將團結推動法案議題，為下一代繫上希望。

連線發起人、民進黨立委范雲今天與同黨立委伍麗華、吳思瑤、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳秀寳、陳培瑜及羅美玲在立法院舉行「為下一代而戰國會連線11-4（第11屆第4會期）優先法案」記者會。

請繼續往下閱讀...

教育部分，優先法案包含教育人員任用條例、偏遠地區學校教育發展條例、人工智慧基本法、原住民族學校法；兒少部分，為兒童托育服務法、兒童及少年福利與權益保障法、刑法第80條；青年優先則是青年基本法；以社會正義優先的原住民保留地權利回復及開發管理利用條例、內政部新住民發展署組織法、身心障礙者權益保障法、社會救助法，以及立委赴中法案。

林宜瑾表示，「人工智慧基本法」表面上完成委員會程序，但實際上連法案名稱、主管機關，甚至人工智慧定義等立法基礎都尚未完備，盼各黨能就事論事，充分尊重行政機關專業判斷。

陳秀寳說，她在本屆第一會期就提出的「學校飲食法」，不過因為受到財劃法影響，長期仰賴中央補助的學校飲食相關事項未來經費使用將如何劃分，希望教育部積極與地方政府協調後，提出院版條文討論。

伍麗華指出，為解決原住民保留地借名登記、高額抵押貸款種種亂象，她從上一屆國會積極推動 「原住民保留地管理利用條例」。此外，她也希望推動原住民族學校，讓族語教育不僅限於「族語課」，而是落實在每個課堂中。

羅美玲說，身為來自馬來西亞的新住民，能在台灣投入公共服務多年並擔任不分區立委實屬不易，她今年提出內政部新住民發展署組織法草案，盼能落實專責機關的設置，中央也應加速「新住民發展署」設立的前置作業。

林月琴表示，愷愷案等虐童事件政府必須以制度預防，她將推動兒童托育服務法，補齊2歲以下規範，強化專業與分工，優先照顧偏鄉與弱勢，確保兒童安全、家長安心，並啟動兒少權法的整體檢討，將台灣兒少權益的基本大法納入數位、環境權，回應新時代的需求。

在「偏遠地區學校教育發展條例」部分，陳培瑜表示，希望解決偏鄉學校在資源、師資缺乏以及非山非市不受重視的問題；她也說，過去因為metoo事件修訂性平三法，其中也有修定教師解聘、停聘、不續聘等規範，為避免有關法規發生扞格，也希望這個會期能有機會修定「教育人員任用條例等規範」。

張雅琳表示，兒少權法自100年大修後，僅有零星調整，如今有機會啟動大幅修法，修法目的就是要讓兒少成為真正的利害關係人，賦予「表意權」與「參與權」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法