鍾沛君惹怒災民！網發起抵制她老公居酒屋：反正不會餓死

台北市議員鍾沛君。（資料照）

花蓮縣光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，有網友質疑「一堆便當放到臭掉」，卻有很多人沒吃到飯。不料，國民黨台北市議員鍾沛君卻表示「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」對此，有網友發起抵制鍾沛君老公開的「一氣水產居酒屋」：「因為看起來，她與她老公也不會餓死。」

日前有網友質疑花蓮縣政府救災資源分配不均，一堆便當放到臭掉，卻有一票人吃不到飯，不過，鍾沛君在政論節目《新聞面對面》表示，「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中。那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」言論一出，引發爭議。

對此，有網友在Threads上發文表示 ，鍾沛君事後拒絕承認失言，反而把焦點拉回到「撤離不當」的責任問題，試圖把自己塑造成「直指問題核心」的議員，但問題是她先前那句話已經傷害了災民的感受，讓人覺得她缺乏同理心。

該網友並表示，「所以，我想大家不要去她老公開的餐廳吧，因為看起來，她與她老公也不會餓死。」

貼文下方，網友紛紛留言表示：「沒有人因為沒吃一氣水產餓死，所以不去也沒差吧」、「剛剛才看到食材不新鮮的串文」、「抵制，幫牠們別賺太多錢累死」、「這輩子都不吃這間也不會餓死」、「就算是他們的店倒掉，他們也不會餓死對吧」、「沒去給他的店留負評，算很客氣了」。

