台東納入公地放領現曙光 卓揆允諾檢討落實土地正義

台東長期遭受公地放領政策的遺漏，是全台公有地占比最高的縣市，至今仍有777筆、162公頃土地未放領。立法委員莊瑞雄今天在立法院質詢時聚焦「公地放領」，公有地比例全國最高的台東受害最深，中央既然選擇在宜蘭大南澳重啟示範放領，就不應讓台東再度缺席；行政院長卓榮泰承諾全面盤點檢討相關土地，並釋出納入後續檢視的訊號，使台東列入公地放領範圍，初現曙光。

莊瑞雄指出，戰後的公地放領政策雖以「耕者有其田」為名，歷經早期放領、專案放領與補辦放領等階段，卻因公共造產、九二一震災與桃芝風災等理由陸續喊停，加上國民政府當年以「未登記即收歸國有」的土地總登記制度，讓語言隔閡、二二八陰影下未登記的農民失去土地，傳統共有地、兄弟不分家的耕地也一併被收走，這些歷史不義至今未獲補正。

莊瑞雄提及，台東長期遭受公地放領政策的遺漏，是全台公有地占比最高的縣市，至今仍有777筆、162公頃土地未放領，這些土地世代以來皆由農民耕作，卻因制度不公而無法獲得地權，這是一筆國家欠下農民的歷史債，既然中央已選擇打開放領之門，就不能讓花東繼續在門外徘徊。

行政院長卓榮泰回應指出，大南澳過去既然曾同意放領卻因故中斷，如今完成程序是應有之舉，未來行政院也將比照處理其他具相同條件卻遭擱置的案件，並進行全面性檢視。他強調，只要不涉及國家安全或公共安全、且無所有權紛爭，政府願意釋放土地予長期實際耕作者，並將責成內政部與財政部通力合作，盤點並勾稽資料，務求徹底落實土地正義。

莊瑞雄強調，土地正義不只是歷史補償，更是社會安定與國家韌性的基礎，唯有讓土地真正回到農民手中，才能補齊國家韌性的最後一塊拼圖。

