徐巧芯化身鏟子超人？清出淤泥「放別人鏟子上」 眼尖網友抓包

徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原。（圖擷自徐巧芯臉書）

花蓮光復鄉災情嚴重，各地善心人士紛紛湧入災區，無償協助當地民眾重建家園。立委徐巧芯昨（2）日也化身鏟子超人，到場出一份力，不過有眼尖網友發現，在一次鏟淤泥過程中，徐巧芯把土鏟到了別人的鏟子上。

徐巧芯現身災區幫忙，不斷出現意外小插曲。先是有網友在Threads上發文指出，徐在花蓮光復國中的禮堂幫忙時，一面鏟淤泥一面瞄向攝影師，確認鏡頭有沒有在拍她，結果整個過程都剛好被媒體拍下。

請繼續往下閱讀...

還有網友也在Threads上PO出影片，只見徐巧芯看似力氣不足，辛辛苦苦將小小一搓淤泥鏟起後，隨即反轉蓋到一旁大哥的鏟子上，大哥也立刻接手將這淤泥鏟到一旁。

影片曝光後，網友紛紛留言表示：「蛤？」、「不是有在重訓？」、「我笑瘋了，這支影片太優秀了，後面的鏟土機好努力呀，前面這些人好會擺拍呀」、「沒有她在相信救災工作會更順利」、「這是在幹嘛」、「是接力啊，省力你們都不懂」、「感覺沒有他會鏟得比較順」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法