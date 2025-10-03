為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐巧芯化身鏟子超人？清出淤泥「放別人鏟子上」 眼尖網友抓包

    2025/10/03 13:50 即時新聞／綜合報導
    徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原。（圖擷自徐巧芯臉書）

    徐巧芯2日率團隊前往花蓮光復國中的禮堂協助復原。（圖擷自徐巧芯臉書）

    花蓮光復鄉災情嚴重，各地善心人士紛紛湧入災區，無償協助當地民眾重建家園。立委徐巧芯昨（2）日也化身鏟子超人，到場出一份力，不過有眼尖網友發現，在一次鏟淤泥過程中，徐巧芯把土鏟到了別人的鏟子上。

    徐巧芯現身災區幫忙，不斷出現意外小插曲。先是有網友在Threads上發文指出，徐在花蓮光復國中的禮堂幫忙時，一面鏟淤泥一面瞄向攝影師，確認鏡頭有沒有在拍她，結果整個過程都剛好被媒體拍下。

    還有網友也在Threads上PO出影片，只見徐巧芯看似力氣不足，辛辛苦苦將小小一搓淤泥鏟起後，隨即反轉蓋到一旁大哥的鏟子上，大哥也立刻接手將這淤泥鏟到一旁。

    影片曝光後，網友紛紛留言表示：「蛤？」、「不是有在重訓？」、「我笑瘋了，這支影片太優秀了，後面的鏟土機好努力呀，前面這些人好會擺拍呀」、「沒有她在相信救災工作會更順利」、「這是在幹嘛」、「是接力啊，省力你們都不懂」、「感覺沒有他會鏟得比較順」。

