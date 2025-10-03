為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國解放軍朱日和基地擴建「博愛特區」 林楚茵認國防預算審議是關鍵

    2025/10/03 14:12 記者方瑋立／台北報導
    中國解放軍朱日和基地擴建我國「博愛特區」設施威嚇台灣，民進黨立委林楚茵3日提醒，維持足夠防衛能量是因應威脅的關鍵，呼籲關注立院本會期的國防預算審議。（資料照）

    日媒披露中國人民解放軍朱日和聯合訓練基地擴大仿建台灣博愛特區設施，民進黨立委林楚茵今（3）日說，這再次證明中國從未放棄武力犯台，她也提醒國人不能掉以輕心，持續關注立法院本會期國防預算審議。

    日媒引述智庫報告指出，中國在內蒙古的朱日和基地，增設司法院、國防部後指部等建築，並疑似建有地下連接通道。

    對此，立委林楚茵今天向記者說，中國在朱日和基地蓋出「總統府」、「司法院」、「外交部」假建築，就是在演練斬首行動，這再一次證明，中國從來沒有放棄用武力對付台灣。

    她指出，這些（衛星）照片並非新鮮事，而是提醒我們威脅一直存在。恐嚇台灣人的伎倆，我們早就看多了，反而更讓世界看清楚中國的野心。

    不過，林楚茵也提醒，台灣不能掉以輕心，維持足夠的防衛量能才是關鍵。

    她強調，本會期已開始，國防預算怎麼審，藍白要不要真心守護台灣，還是繼續拿預算當政治籌碼，大家都在看！

