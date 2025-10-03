綠議員質疑中捷藍線開工造假 盧秀燕：我第一個完整規劃路網

台中市長盧秀燕表示，中捷7線齊發是可行性研究，她是歷任市長第一個把捷運路網規劃出來，不是傳統的土木動工才叫動工，開工才能發包。（記者蔡淑媛攝）

台中市長盧秀燕喊出捷運7線齊發、並在6月舉行藍線開工典禮，市議員陳淑華、陳俞融、張家銨今天在議會質詢藍線機電標開工，僅在架圍籬、整理環境和探勘，車站也在設計階段，都市設計、土地徵收都沒進行，痛批根本在作秀、話術誆騙市民，還反指中央補助款縮水。盧秀燕則反擊，她是歷任市長第一個把捷運路網規劃出來，強調不是傳統的土木動工才叫動工，開工才能發包。

陳淑華今在議會專案報告指出，台中捷運藍線進度明顯落後，藍線主體土建工程，第一標車站設計只進行期中報告，明年才可能辦招商、招標，第二標、第三標才要開始設計，根本不需經費建設，而中央是按照實際工程進度補助，盧市長竟謊稱中央倒扣40幾億，是造謠、抹黑。

請繼續往下閱讀...

陳俞融則指，藍線機電標開工，目前進度僅僅龍井機廠架圍籬、整地和探勘，車站也還在設計階段，藍線工程僅在車站設計，其他6線也全在可行性研究，盧市長竟大作開工秀、喊7線齊發，結果只作秀超前。

張家銨也表示，盧秀燕6月26日在綠線市府站辦藍線機電開工典禮，因為市府根本在8月18日才公布實施土地變更，還喊出7線齊發，根本是話術、誆騙市民，用虛假來包裝的開工秀。

盧秀燕則坦承，中捷7線齊發是可行性研究，她是歷任市長第一個把捷運路網完整規劃出來；強調未來路線規劃要完整，有幾條線要搞清楚，現在可行性研究出來了，不是紙上畫畫，都要送交通部評估。

盧秀燕答詢說，藍線機電工程一次發包就成功很難得，不是傳統的土木動工才叫動工，要開工才能發包，選在市府站也是因為這是藍綠線交會處。

台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，目前藍線土建標第一標正在做高架站設計，B01到B09，現正期中報告，年終期末後要開始招標等作業，第二標是車站地下段B09到B14站，第三標是B15到B20站，明年才會進行期中報告。

市議員陳淑華、陳俞融今天在議會質詢藍線機電標開工，僅在架圍籬，車站也在設計階段，都市設計、土地徵收都沒進行，痛批根本在作秀、話術誆騙市民，還反指中央補助款縮水。（記者蔡淑媛攝）

中捷除藍線完成綜合規劃核定，其他6線都是可行性評估。（陳俞融提供）

中捷藍線目前進行車站設計，未進行到都市設計、土地徵收。（市府提供）

