新北議員組團赴星考察智慧城市 首站訪微軟新加坡辦公室

新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行。（卓冠廷服務處提供）

新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行，首站即趕赴微軟新加坡辦公室，在我國駐新加坡辦事處大使童振源及組長吳忠文陪同下，深入了解微軟公司在人工智慧、雲端運算與物聯網領域的應用成果，並交流如何將國際經驗引入台灣，推動智慧城市建設。

陳柏惟表示，「智慧城市」的概念在過去10年被各級政府高度重視、提起，但除了「成立專責單位」以外，到底還有什麼具體實際可以推行的公共建設，希望透過這次考察了解新加坡的豐碩成果。

請繼續往下閱讀...

翁震州表示，微軟自1990年進入新加坡以來就長期深耕當地市場，今年7月成立「微軟亞洲研究院」，這是其在東南亞設立的首個研究實驗室，並在新加坡經濟發展局支持下，除推進AI前沿研究，也致力於協助產業發展AI解決方案與培育新一代人才。

張錦豪分享，微軟展示多項與政府合作的案例，包括透過AI技術協助國家水務局進行水資源監測與分配；於醫療領域加速病例判讀、追蹤病患並預測公共衛生風險；以及在教育方面強化AI素養培育，為未來人才布局。

卓冠廷表示，智慧城市已成為台灣各縣市推動的政策口號，以新北市而言，就提出「轉型AI治理之都」的野心，但如何真正落實仍是一大挑戰，此次參訪收穫良多，更加深對AI應用於公共政策、公共治理的問政基礎。

李宇翔表示，新北市擁有400萬人口，若能引入AI技術，必將大幅提升行政效率。我們接下來要做的，就是把新加坡的經驗帶回台灣，結合在地需求，打造真正屬於台灣的智慧城市，考察團還會陸續拜訪SJ盛裕集團、UOB大華銀行、SMRT新加坡地鐵有限公司，陸續針對住宅、金融及智慧運輸等題目交流。

新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行（卓冠廷服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法