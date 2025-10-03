為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北議員組團赴星考察智慧城市 首站訪微軟新加坡辦公室

    2025/10/03 13:22 記者翁聿煌／新北報導
    新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行。（卓冠廷服務處提供）

    新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行。（卓冠廷服務處提供）

    新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行，首站即趕赴微軟新加坡辦公室，在我國駐新加坡辦事處大使童振源及組長吳忠文陪同下，深入了解微軟公司在人工智慧、雲端運算與物聯網領域的應用成果，並交流如何將國際經驗引入台灣，推動智慧城市建設。

    陳柏惟表示，「智慧城市」的概念在過去10年被各級政府高度重視、提起，但除了「成立專責單位」以外，到底還有什麼具體實際可以推行的公共建設，希望透過這次考察了解新加坡的豐碩成果。

    翁震州表示，微軟自1990年進入新加坡以來就長期深耕當地市場，今年7月成立「微軟亞洲研究院」，這是其在東南亞設立的首個研究實驗室，並在新加坡經濟發展局支持下，除推進AI前沿研究，也致力於協助產業發展AI解決方案與培育新一代人才。

    張錦豪分享，微軟展示多項與政府合作的案例，包括透過AI技術協助國家水務局進行水資源監測與分配；於醫療領域加速病例判讀、追蹤病患並預測公共衛生風險；以及在教育方面強化AI素養培育，為未來人才布局。

    卓冠廷表示，智慧城市已成為台灣各縣市推動的政策口號，以新北市而言，就提出「轉型AI治理之都」的野心，但如何真正落實仍是一大挑戰，此次參訪收穫良多，更加深對AI應用於公共政策、公共治理的問政基礎。

    李宇翔表示，新北市擁有400萬人口，若能引入AI技術，必將大幅提升行政效率。我們接下來要做的，就是把新加坡的經驗帶回台灣，結合在地需求，打造真正屬於台灣的智慧城市，考察團還會陸續拜訪SJ盛裕集團、UOB大華銀行、SMRT新加坡地鐵有限公司，陸續針對住宅、金融及智慧運輸等題目交流。

    新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行（卓冠廷服務處提供）

    新北市議員卓冠廷、翁震州、張錦豪、李宇翔與立法院榮譽顧問陳柏惟等人共組考察團，自2日起展開新加坡智慧城市考察行（卓冠廷服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播