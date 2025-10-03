台日海巡6月救難聯合演練 海巡署：2協會備忘錄架構下實務交流

海巡署。（記者邱俊福翻攝）

我國與日本的海巡艦艇今年6月中旬在沖繩群島南方公海，進行海難救助的海上聯合演練，這是台日斷交以來的第二次共同演練，逐步走上常態化；海巡署對此強調，這是台日雙方民間組織「臺灣日本關係協會」與「日本臺灣交流協會」基於備忘錄架構下進行的實務交流，日本海上保安廳由於接受到日本台灣交流協會合作請求，給予必要之協助。

海巡署進一步說明，「臺灣日本關係協會」與「日本臺灣交流協會」為處理有關台日海洋合作事項，每年均會輪流舉辦「臺日海洋事務合作對話」，在此對話框架下，雙方簽訂「海難搜索救助合作備忘錄」以及「走私及非法入出國應處合作備忘錄」，兩協會間平時就會進行各種交流活動。

據外電報導，這次雙方參與海上海難救助演練的船艦，分別為日方隸屬名古屋保安部的「瑞穗號」巡邏艦，我海巡署則出動4000噸級巡邏艦「雲林艦」，跟去年7月在千葉縣房總半島外海的首次雙方演練不同，這次兩艘海巡艦艇互相接近到可目視的距離，凸顯強化現場資訊的交流與合作。

