國民黨一條龍甩鍋中央 陳柏惟：為「傅」新詞強說愁

前立委陳柏惟。（資料照）

樺加沙颱風挾帶豪雨釀災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流，國民黨智庫副執行長凌濤昨質疑內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時。對此，前立委陳柏惟表示，在國民黨一條龍的惡意扭曲之下，硬將「白白布染黑」，議員、立委、副總統候選人與媒體為了轉移對花蓮縣政府的監督，為「傅」新詞強說愁，要吵，等忙完再吵，現在最不需要的是口水。

陳柏惟在臉書PO文表示，國民黨正事不幹，浪費口水狂噴不同意見，因說明過後，趙少康、葉元之等人繼續惡意造謠，必須再次發文以正視聽，花蓮水災發生後，我們在實務中不斷為災民發聲，在民間募集資源，也不斷建議國軍妥善分配資源；媒體上除了政治攻防，更多的是爬梳歷史，反映現況。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟指出，在國民黨一條龍的惡意扭曲之下，硬將白白布染黑，議員、立委、副總統候選人與媒體為了轉移對花蓮縣政府的監督，為「傅」新詞強說愁，以及議員失言說鏟子超人沒紀律跟編組，用沒當兵經驗的經驗法則，要求全國軍人進駐災區民宅，硬把我沒說的話跟國軍的紀律規則扭曲的臭不可聞。

陳柏惟指出，他再次說明，該片段是強調「過去」國軍與志工的任務編組與分工，國軍與大型機具清除道路，志工在居民同意情況下進入家戶支援，語句如此，語意也是如此，不知道你們哪個字看不懂，變造我的語意不會改變花蓮的現況，你們明明有傅崐萁跟徐縣長的聯絡方式，這幾天的烏龍新聞只證明國民黨寧願把口水浪費在他們的眼中釘身上，而不敢把他們愚蠢的建議真的跟花蓮縣府溝通，想掩蓋「烏龍預警、調度失誤、撤離不實、物資屯積浪費，便當沒有餓死人」等話語，因為他們自己也知道自己做不好。

陳柏惟直言，他們一言一行都希望資源分配與執行能夠最佳化，「要吵，等忙完再吵，現在最不需要的是口水，以上報告。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法