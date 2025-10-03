監委陳景峻、郭文東赴澎 巡察東吉嶼、內灣及雙湖園

監察委員前往南方四島，了解垃圾清運問題。（澎湖縣政府提供）

監察委員陳景峻、郭文東2至3日赴澎湖縣進行年度巡察，接受民眾陳情、拜會澎湖縣長陳光復及議長陳毓仁，巡察東吉嶼，實地瞭解南方四島國家公園生態景觀維護、垃圾處理及觀光發展概況。今（3）日前往馬公內灣，關注該海域污染防治、水質改善、生態修復及漁業資源管理情形，並至雙湖園關切水資源回收中心營運現況、濕地管理成效。

監委先搭船趕赴澎湖南海玄武岩自然保留區東吉嶼，聽取內政部國家公園署海洋國家公園管理處，針對南方四島國家公園，涵蓋東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼及西嶼坪嶼等4個主要島嶼之生態維護工作、垃圾管理，及觀光發展策略與推動之專題簡報，並巡察東吉嶼，關切澎湖離島民生用水、用電、醫療、交通及垃圾處理。

委員表示，東吉嶼港區是澎湖觀光發展推動的門面，為建立遊客良好的第一印象，宜編列相關經費支應並確實執行，配合地方政府做基礎工程的改善方能吸引遊客駐足。委員又建議，可考慮利用交通船，或使用客貨兩用船，以每日定期定量方式清運垃圾。

監委指出，澎湖縣自2021年起推動污水地下接管政策，馬公市完成污水用戶接管2345戶，接管率5.5%，整體家戶污水地下道接管設置進度仍顯偏低及緩慢；中屯風場完成風機除役後，需妥善處理機組設施；離岸風電設置可能會影響傳統漁業生計，漁民反對已導致風電設置規模縮減，未來在推動離岸風電政策時，允宜預先研擬配套因應措施，以降低衝突並促進政策順利推行。

內海養殖污染問題，監察委員關心。（澎湖縣政府提供）

