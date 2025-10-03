全真瑜珈無預警停業萬人受害 律師曝公司代理人有逃脫行動

民進黨立委范雲主持「全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？」記者會，現場陳情人並出面控訴全真瑜珈惡性倒閉。（記者田裕華攝）

連鎖健身房「全真瑜珈」（TRUE YOGA FITNESS）無預警停業，全台數萬名會員與教練權益受損。立委、議員今天偕同受害者召開記者會。受害者家屬、黃姓律師指出，全真公司法定代理人早在2020年1月就從台灣出境且至今尚未入境，全真對於公司責任已有預先逃脫的意圖及行動，呼籲主管機關即刻調查其他高層主管是否有涉嫌不法情事。

立委范雲、王美惠、台北市議員何孟樺、苗博雅、新北市議員張維倩、桃園市議員黃瓊慧今天邀請行政院消保處、運動部、勞動部、北市府勞動局、律師、全真瑜伽會館受害者、受害廠商代表召開「全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？」記者會。

范雲表示，這不是單一消費糾紛，而是健身產業長期監管與消保制度的系統性問題。王美惠說，瑜珈健身館的突然倒閉，不僅害慘了會員，還包括教練與廠商，數萬人權益一夕蒸發。嘉義市也有分館，受害者眾多，呼籲運動部比照地方政府，協助加開法律諮詢，給予消費者最基本的後援補救。

苗博雅表示，全真在冊會員有4萬多人，履約保證帳戶裡面只剩2億多元，每個會員約只能償還5千元。她認為，台北市政府應該更積極點，若還要等消保團體提團體訴訟，全真瑜珈早就脫產，現在應該要把所有可變現資產先保存，這對會員最重要的。

受害者家屬黃姓律師指出，全真明知財務惡化仍以「3+1」等優惠方案吸引會員預繳費用，甚至疑似透過新約覆蓋舊約提前領取信託資金，涉嫌詐欺與背信，她昨天已向北檢提出告發，要求檢調立即偵辦。

她也指出，全真公司法定代理人早在2020年1月就出境台灣且至今尚未入境，全真對於公司責任已有預先逃脫的意圖及行動，呼籲主管機關即刻調查其他高層主管是否有涉嫌不法情事。

行政院消保處回應，目前能爭取的是信用卡這部分，按規定，消費日期540天內、業者停止服務120天內提出申請，若2個條件都具備，基本上可以列為爭議款項向銀行申請退款。他也說，由於該案受害人數多，考量高度公益情況下進行團體訴訟，讓消費者不用花錢。

