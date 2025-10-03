離譜！民眾故意拆車牌佔停車位躲繳費 中市議員要求市府嚴查

市議員陳文政批有民眾拆車牌逃避繳停車費。（記者蘇金鳳攝）

停車繳費是天經地義，但是中市議員陳文政今天在市議會指出，台中市出現無牌車佔用停車位的問題，有不肖民眾把車牌拆掉，長期佔用停車格，因為沒有車牌，讓收費員無法開單，一個月逃繳幾萬停車費，這不止不繳費的問題，更是挑戰公權力，要求市府嚴加取締。

市長盧秀燕表示，會請交通局、環保局及警察局去了解並協調，這種漏洞對合法停車的全體市民不公平，在短期加強拖吊，拖走了就知道了，而長期看法令是否不足，若是中央請中央修法，若是地方的自治條例不足就修自治條例。

市議員陳文政今天在市議會抨擊，他接獲民眾反映，有民眾上網花幾百元買螺絲起子，只要幾分鐘拆掉車牌就可以長期佔用停車格，因為停車員看到無牌車輛無法開單就跳過去，這些不肖民眾佔用累進停車格，一天省下600多元，一個月下來就可以省下累進多達十多萬的停車費，但只要繳罰單移置費，但停車費卻不用繳，這樣公平嗎？

陳文政強調，很多公園旁的停車格被這些無牌車輛佔用，而且情況日益嚴重，他要求市府要強力取締，因為此一行徑已涉及到挑戰公權力。

市長盧秀燕強調，會取締無車牌佔用停車格的車輛。（記者蘇金鳳攝）

