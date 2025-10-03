為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    離譜！民眾故意拆車牌佔停車位躲繳費 中市議員要求市府嚴查

    2025/10/03 13:39 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員陳文政批有民眾拆車牌逃避繳停車費。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳文政批有民眾拆車牌逃避繳停車費。（記者蘇金鳳攝）

    停車繳費是天經地義，但是中市議員陳文政今天在市議會指出，台中市出現無牌車佔用停車位的問題，有不肖民眾把車牌拆掉，長期佔用停車格，因為沒有車牌，讓收費員無法開單，一個月逃繳幾萬停車費，這不止不繳費的問題，更是挑戰公權力，要求市府嚴加取締。

    市長盧秀燕表示，會請交通局、環保局及警察局去了解並協調，這種漏洞對合法停車的全體市民不公平，在短期加強拖吊，拖走了就知道了，而長期看法令是否不足，若是中央請中央修法，若是地方的自治條例不足就修自治條例。

    市議員陳文政今天在市議會抨擊，他接獲民眾反映，有民眾上網花幾百元買螺絲起子，只要幾分鐘拆掉車牌就可以長期佔用停車格，因為停車員看到無牌車輛無法開單就跳過去，這些不肖民眾佔用累進停車格，一天省下600多元，一個月下來就可以省下累進多達十多萬的停車費，但只要繳罰單移置費，但停車費卻不用繳，這樣公平嗎？

    陳文政強調，很多公園旁的停車格被這些無牌車輛佔用，而且情況日益嚴重，他要求市府要強力取締，因為此一行徑已涉及到挑戰公權力。

    市長盧秀燕強調，會取締無車牌佔用停車格的車輛。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕強調，會取締無車牌佔用停車格的車輛。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播