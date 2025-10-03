蔡英文「想想論壇」改版再出發 首籲年改不應半途而廢

前總統蔡英文「想想論壇」改版再出發，第一篇文章籲年改不應半途而廢。（翻攝想想論壇）

大罷免結束，立法院新會期展開，藍營打算修法停砍年金，外界質疑年金改革將走回頭路。前總統蔡英文今天宣告由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版再出發，首篇文章即以此為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。

文章首先指出，歷屆總統從李登輝到馬英九都推動過年金改革，但改革速度跟不上年金財政惡化程度。2016年3月，在蔡英文接任總統前的一次會晤中，當時馬英九坦言，自己任內想推年改但沒做成，希望蔡英文能接手作，而且時間上也不能再拖了。

文章提到，雖然過程中，不同群體出現意見衝突，但台灣再一次集體推進了國家轉型工程。而「永續」和「公平」應是兩個最重要的原則。

文章說，以公教年金改革而言，方法是一方面漸進將退休基金的提撥率從12%提高到15%，一方面逐步調降退休金給付到合理水平。當時年改會決定以溫和漸進的路徑調降退休金給付，先設定給付地板，確保退休公教人員基本生活保障，再調整天花板，讓年金財務結構得以合理、永續。

文章指出，在實施後，根據公務人員退撫基金管理局的統計，自2018年7月起年改施行至今七年多，公教軍合計的退撫基金，累計節省給付的經費達3153億元。這些錢全數回頭挹注退撫基金。原本面臨赤字風險的退撫基金，在2016年5月的資產總額只有5706.9億元，到了2025年7月的最新統計，已增加到1兆873.5億元，九年期間資產總額增加了5166.5億元，增幅高達90%，成功扭轉了財務水位逐年下降、即將入不敷出的「破產」危機。

對於藍營喊停年改，文章警告，這些努力一旦退回原點，根據媒體引用專家估算，若2025年開始停止年改，未來五年內退撫基金失去的挹注款就會多達2300-2800億元，中長期（30年）更將減少高達2.79兆元。這個結果，依目前立法院出現的修法版本來看，恐將使退撫基金提早四年用光；遑論將改革歸零、回到原點，不僅將對年金支出產生重大衝擊，更會再度掀起台灣社會的世代與職業衝突。

因此，文章擔憂，試圖將年改喊停的提案，將會對年金改革的整體節奏帶來頓挫。尤其因年改停頓而每年新增數百億元的財務缺口，如果都要從政府預算撥補因應，那麼，國庫還能拿出多少資金來搶救人數更多、缺口更大、赤字年限更迫切的勞工保險？

