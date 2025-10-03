美濃大峽谷案凸顯法規漏洞 陳其邁拜會議會盼修正條例納罰則

陳其邁與國民黨團討論土石方管理法制面強化方向。（記者王榮祥攝）

美濃大峽谷案凸顯法規漏洞，也傳出業者消極因應、恐間接波及公共、民間建案進度!市長陳其邁今喊話，希望中央修法並納入相關罰則，也盼議會支持自治條例修正、同樣應加入罰則。

高市議會定期大會今開幕，陳其邁循例拜會各黨團、副議長跟議長，席間談論到許多地方議題，美濃大峽谷更是各黨團關注焦點；陳其邁也逐一詳述市府立場，除澄清只要求土石方業者不能將廢棄物倒入農地，同時希望中央、地方健全管理法規，且不能有責無罰、需納入並加重罰則，趁這次全面健全法源依據。

他提到剩餘土石方管理牽涉整個法制健全，希望土石採取法、區域計畫法，針對違反相關規定的濫挖濫埋部分，目前並無刑事罰的情況，應透過中央修法、把相關刑罰納入並給予重罰。

至於地方剩餘土石方管理自治條例，過去曾送至高市議會審議，當時規定土方來源到土資場須裝置GPS的罰則刪掉，變成有責無罰!

陳其邁強調，希望在制度上通盤檢討，不管從營建土石出土方到土資場、或土資場到最後去化場所，兩段運輸路程都必須給予未依照規定執行的相對罰則、且更重的處罰，全面落實整個土石方流向管理，否則只有前半段管理、後半段沒管，就可能發生亂傾倒情況。

高市府會持續會同檢調，針對所有亂埋亂挖、違反國土保安的情況，一定會給予最高罰則，務必揪出整個共犯結構，給予最嚴厲的法律責任；市府會持續落實各局處聯合稽查，也希望這個會期，議會能通過剩餘土石方管理自治條例修法（納入罰則），讓整個制度更健全，落實國土保安工作。

陳其邁拜訪無盟，對於砂石管理法規交換意見。（記者王榮祥攝）

