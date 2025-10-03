為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌大讚謝幸恩「優秀記者」 詹凌瑀：「她」讓記者這個行業蒙羞

    2025/10/03 13:39 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆料指揮「狗仔集團」跟拍，引起各界議論，遭影射的中央社司法記者謝幸恩請辭，黃國昌稱讚謝幸恩是位優秀記者。對此媒體人詹凌瑀表示，謝幸恩寫陳時中十指緊握女性友人的稿，連詢問當事人都沒有，謝幸恩不配作為一個記者，她的行為讓記者這個行業蒙羞，黃國昌的所作所為更不是揭弊，而是在毀掉新聞專業。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌說，謝幸恩是個非常優秀的記者，事實揭曉，謝幸恩的稿雖然寫得很爛，常常被菱傳媒時任總編輯退稿，但她會乖乖聽國昌老師指示，看圖說故事，寫出國昌老師想要的新聞角度，這些新聞角度，不外乎是抹黑、攻擊黃國昌的政敵，「指控證據薄弱，卻帶有尖銳批判字眼，幾乎每篇都用『臭不可聞』來形容」，難怪可以擔任國昌老師的頭號狗仔，難怪是國昌老師眼中非常優秀的記者。

    詹凌瑀指出，作為一名記者，最基本的訓練就是，任何新聞只要涉及負面指控，必須詢問當事人回應，就算當事人回覆「無可奉告」，也是一種回應，但謝幸恩寫陳時中十指緊握女性友人的稿，連詢問當事人都沒有，更別說人家老公還在旁邊，難怪就算是和黃國昌緊密合作的陳申青都把新聞壓下來，選擇不予報導。也沒有其他媒體願意刊登。

    詹凌瑀續指，因為太下三濫了！太愚蠢了！完全違背新聞倫理、道德底線，已經是刻意說謊造謠，也只有徐巧芯這種沒有底線的政客會上鉤打這題，最後搞得灰頭土臉，謝幸恩不配作為一個記者，她的行為讓記者這個行業蒙羞。黃國昌的所作所為更不是揭弊，而是在毀掉新聞專業。

    詹凌瑀直言，黃國昌的狗仔，沒有公共利益，只有私人恩怨。這不是新聞，是編劇；這不是揭弊，是獵巫，黃國昌必須為自己毫無底線的行為付出代價，雞腸鳥肚黃國昌。

