普發1萬就差「這一步」 卓榮泰：先期作業已完成

立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。（記者塗建榮攝）

備受矚目的普發現金1萬元腳步近了！行政院長卓榮泰今（3日）赴立法院報告韌性特別預算案，他說明，普發現金的先期作業及各項系統修改皆已同步進行完畢，將於特別預算案通過後的1個月內發放、7個月內完成，他要求財政部盡快發放，也期盼立法院儘速完成相關程序。

立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓揆表示，美國政府4月2日啟動對等關稅措施，未達成最後協議前，我國適用暫時性對等關稅之稅率，為原最惠國待遇稅率再加徵20%，並於8月7日生效。

卓榮泰說，自5月1日啟動台美雙邊談判以來，已歷經五輪實體談判及十次線上磋商，雖然目前尚未進入總結階段，但政府一直秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」等四大原則，做為談判基礎；目前有3項要爭取，包括爭取合理的對等關稅稅率、對等關稅不疊加、以及併同232條款磋商的合理待遇。

針對5500億元規模的特別預算案，卓榮泰表示，內容涵蓋四大部分，第一，支持產業780億元；第二，安定就業150億元；照顧民生3070億元，包含挹注勞保基金與健保基金共300億元、照顧弱勢族群與提供關懷服務210億元、強化高等人才培育200億元，辦理普發現金的2360億元；第四，強化韌性1500億。另因台美間關稅談判尚未底定，行政院已預留後續編列特別預算額度200億元。

至於普發現金，卓榮泰透露，相關先期作業和各項系統修改皆已同步進行完畢，但部分國人強烈要求盡快發放，可能產生誤解，認為行政院是「可以發而不發」；其實，必須要等今天進行報告、立法院審議完且三讀通過後，行政院才能發放。

卓榮泰進一步說明，依據特別條例，將於特別預算通過後的1個月內發放、7個月內完成，先期作業已進展相當成熟，且沿用2023年普發6000元的程序，他要求財政部盡快發放，也請立院儘速完成相關程序；全國2357萬名國人、取得永久居留資格的外籍人士皆能領取。

