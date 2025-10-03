為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    普發1萬就差「這一步」 卓榮泰：先期作業已完成

    2025/10/03 12:03 記者陳政宇／台北報導
    立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。（記者塗建榮攝）

    立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。（記者塗建榮攝）

    備受矚目的普發現金1萬元腳步近了！行政院長卓榮泰今（3日）赴立法院報告韌性特別預算案，他說明，普發現金的先期作業及各項系統修改皆已同步進行完畢，將於特別預算案通過後的1個月內發放、7個月內完成，他要求財政部盡快發放，也期盼立法院儘速完成相關程序。

    立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓揆表示，美國政府4月2日啟動對等關稅措施，未達成最後協議前，我國適用暫時性對等關稅之稅率，為原最惠國待遇稅率再加徵20%，並於8月7日生效。

    卓榮泰說，自5月1日啟動台美雙邊談判以來，已歷經五輪實體談判及十次線上磋商，雖然目前尚未進入總結階段，但政府一直秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」等四大原則，做為談判基礎；目前有3項要爭取，包括爭取合理的對等關稅稅率、對等關稅不疊加、以及併同232條款磋商的合理待遇。

    針對5500億元規模的特別預算案，卓榮泰表示，內容涵蓋四大部分，第一，支持產業780億元；第二，安定就業150億元；照顧民生3070億元，包含挹注勞保基金與健保基金共300億元、照顧弱勢族群與提供關懷服務210億元、強化高等人才培育200億元，辦理普發現金的2360億元；第四，強化韌性1500億。另因台美間關稅談判尚未底定，行政院已預留後續編列特別預算額度200億元。

    至於普發現金，卓榮泰透露，相關先期作業和各項系統修改皆已同步進行完畢，但部分國人強烈要求盡快發放，可能產生誤解，認為行政院是「可以發而不發」；其實，必須要等今天進行報告、立法院審議完且三讀通過後，行政院才能發放。

    卓榮泰進一步說明，依據特別條例，將於特別預算通過後的1個月內發放、7個月內完成，先期作業已進展相當成熟，且沿用2023年普發6000元的程序，他要求財政部盡快發放，也請立院儘速完成相關程序；全國2357萬名國人、取得永久居留資格的外籍人士皆能領取。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播