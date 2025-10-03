綠營點名2026合作戰北市 苗博雅未鬆口：民進黨優秀人才非常多

台北市議員苗博雅今天出席「全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？」記者會，會後接受媒體訪問。（記者李文馨攝）

民進黨2026選舉對策委員會1日討論各選區狀況，據轉述，席間點名非民進黨籍的台北市議員苗博雅參選台北市長，盼延續2024選舉向社會取才的經驗。對此，苗博雅今天在立法院受訪時並未鬆口，表示台北市優秀的人才非常多，光是民進黨，男生有王世堅、吳怡農，女生有吳思瑤、鄭麗君都是好人選。

民進黨選對會1日下午召開第3次會議，會中廣泛討論各選區潛在人選。對於戰況未明的台北市，與會者表示，吳怡農曾表達意願，希望能被列入討論；也有選對會成員提及，苗博雅雖非民進黨籍，但先前在立委選舉曾經合作過，也算是向社會取才，後續都還要再確認意願、進一步討論，未達協商階段。

苗博雅今天在立法院受訪表示，民進黨本身有很多人才，最近看到這些人才都有表示意願。她10年前投入政治加入小黨的初衷，就是希望在政壇中帶來良性競爭，讓藍綠脫離「爛蘋果效應」，不是說只要比對方好一點點就可以當選，或只要沒那麼爛就可以當選，重點是應該要提出好的人才、好的選擇。

苗博雅指出，若有人提到她的名字，也讓藍綠感受到應提出更好的人選讓市民選擇的話，她覺得發揮「鯰魚效應」是很正面的，讓整個政壇競相提出好人選讓選民選擇。她說，台北市優秀的人才非常多，光是民進黨，男生王世堅、吳怡農都很好，女生吳思瑤、鄭麗君也是好人選，如果能夠有這麼多的好人選讓市民選擇，台北市民應該是相當幸福的。

談及2026是否參選台北市長？苗博雅說，台北市現在最需要的其實不是誰要出來選，而是誰能夠解決它面對的問題。她坦言，當議員這麼多年，台北市本來有很強的競爭優勢，可是在這幾年之間，台北市自我提升的速度上慢了下來。

她舉例，現在市政上很多問題，該有答案的都沒有答案，像明年會有1100多億元的統籌分配款，一下子多了410億元，但這筆錢到底要怎麼運用？市府現在也沒有明確的答案，市民現在連最基本的大眾運輸，捷運故障好幾次，班距問題市民都覺得深受其擾，現在連YouBike都有問題，這些種種的關於市民生活的衣食住行的這些事情，發生的問題要有人能夠去解決。

苗博雅表示，對她來說，其實最大的重點是，2026 年，不管是議員也好或市長也好，這些出來參選的人，要告訴大家解決問題的方式是什麼，這才是有意義的討論。人選都是黨派化的事情，但她更有興趣的是，希望能看到更多解決問題的方法的對話。

苗博雅說，如果大家現在對台北市長人選有興趣的話，她倒是覺得未來也許到明年，更加接近選舉期間的時候，她會很期待看到各黨派優秀人選，能夠針對如何台北市面對的問題提出解方，這才是對於台北市民期待看到的。

