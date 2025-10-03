為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宣告「想想論壇」改版再出發 蔡英文：政治越紛擾 用共識化解

    2025/10/03 12:10 記者蘇永耀／台北報導
    前總統蔡英文今日宣告「想想論壇」即日改版再出發。（蔡英文臉書）

    前總統蔡英文今日宣告「想想論壇」即日改版再出發。（蔡英文臉書）

    大罷免結束，立法院新會期開議，朝野互動再次展開。前總統蔡英文今天透過臉書說，由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今天改版再出發。她並以「民主，是一條需要大家一起走的路」為題，強調當世界越來越複雜，當政治越來越紛擾，台灣人民也逐漸能用政策來嘗試說服、用共識來化解政治，並且能在歧見之中，保持冷靜，看見差異、學會理解，一起團結向前邁進。

    蔡英文說，2012年由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」，在2025年的今天改版再出發。在她擔任總統的期間，有一個深刻的體驗，在政治和政策之間，必須有所平衡。在她執政之前，在許多專家、學者與公民的建議下，擬定了十年政綱，作為執政的基礎。她執政之後，逐步按照政策的規劃，不斷調整、努力執行，和台灣人民共寫歷史，打造一個更好的台灣。

    蔡英文認為，民主，更成為台灣站上國際舞台的關鍵字。「想想論壇」就是一個鼓勵公民參與、呈現多元意見、進行理性溝通的平台。正如同它的發刊詞所說：「台灣人民對良善社會的渴望並沒有消失，講道理的時代並沒有過去」。她並說，在快速變動的時代，「想想論壇」將由各領域的專家、學者組成編輯委員會，期待凝聚公共思考、拓展社會對話，讓不同世代、不同專業的聲音能在此交流，一起為台灣想想下一步。

