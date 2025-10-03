為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北京若侵略台灣 外媒指近百萬人「一族群」下場最糟糕

    2025/10/03 14:51 即時新聞／綜合報導
    台海局勢持續緊張，外媒《南華早報》近日報導指出，一旦中國對台動武，台灣境內近百萬名外籍移工恐將首當其衝，面臨「最慘下場」。示意圖。（彭博）

    台海局勢持續緊張，《南華早報》 報導指出，一旦中國對台動武，台灣境內近百萬名外籍移工恐將首當其衝，面臨「最慘下場」，因為多數人缺乏避難與撤離計畫，恐被困在戰區之中，成為地緣政治下的無聲犧牲者。

    根據台灣勞動部數據，截至7月底，共有約85萬名外籍移工在台工作，主要來自印尼、菲律賓、越南及泰國，若連同家屬與外籍居民總數，人數已突破95萬，占全台人口約4%。他們多從事製造業、照護、漁業與建設等基層勞動工作。

    報導指出，多國雖曾表態願撤僑，但至今各國並未提出明確的救援計畫或撤離動線，一旦台灣宣布戒嚴、封鎖港口機場，這些移工將無法出境。專家憂心，即便想救，也恐面臨中國封鎖、軍事風險與後勤資源不足等多重障礙。

    尤其在漁船工作的外籍勞工風險更高，不僅長期遭受剝削、處境孤立，更常出現在兩岸灰色地帶衝突前線。報導還引述學者分析，中國若攻台，恐將「人道主義」作為政治籌碼，甚至干預東南亞國家撤僑行動，要求各國「與中國協商」才能帶人離開。

    有菲律賓移工表示，「如果你問假如發生什麼事情，我們會返回菲律賓嗎？大多數人可能的答案是否定的，我們想留在臺灣。因為，就算有人想救我們，我們怎麼可能存活下來？」；也有移工說：「如果真的開戰，也許我們會等到雇主說他們無法保護我們，那時我們才回家。」

    菲律賓國防部參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）曾在4月表示：「若臺灣發生事情，我們難免會參與。我們必須救援他們。」

    另有分析曾指出，中國可能在規劃攻擊時，將外籍勞工納入考量，因為若有大量東盟人員死傷，恐在東協造成政治風波。菲律賓理工大學地緣政治教授海達良（Richard Heydarian）表示：「中國最不願見到的是攻臺卻殺死100萬東協人。」

    熱門推播