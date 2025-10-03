被爆偷拍陳時中惹火企業主 黃國昌嗆鏡報：丟的臉還不夠嗎？

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔偷拍陳時中，黃國昌今嗆鏡報邏輯錯亂、東拼西湊，「丟的臉還不夠嗎？」。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌被《鏡報》披露長期養狗仔跟監政治人物，2022年時任民進黨台北市長候選人陳時中被拍到與已婚女子十指緊扣畫面，傳出就是黃透過企業好友得知餐敘，再派狗仔去偷拍，讓企業主非常不滿。黃國昌今回嗆表示，鏡報寫的東西整個邏輯錯亂、東拼西湊，到今天為止丟的臉還不夠嗎？

媒體詢問黃國昌擔任立委之後，還有繼續指揮調查員進行跟拍嗎？黃國昌表示，「第一個最簡單的問題就是沒有，答案就是沒有」。但他當立委時有沒有在進行什麼調查案件，黃說，只要接獲爆料他就會去查證，這是他向來的風格。

黃國昌指出，包括興達電廠排放廢水的案子，還有台灣最大的魚電共生廠，他去嘉義的時候發現那個魚池是乾的，一條魚都沒有。以及聯合再生的弊案，他在當立委以前就開始追蹤，當立委以後有停止追蹤嗎？他該做的事情就是去調查，這才是一個再追求真相、發掘弊案，應該值得認真去追的事情。

