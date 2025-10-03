為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    證據已出繼續裝瞎！沈榮欽斷言2026每個縣市選舉：黃國昌都沒機會

    2025/10/03 13:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌「狗仔爭議」延燒。資深媒體人周玉蔻透露，加拿大約克大學副教授沈榮欽今日在節目中斷言：「黃國昌完全沒有參選新北市長的可能，2026任何一個縣市長選舉他也都沒有機會！」沈榮欽也在臉書發文表示，爭議事件剛被揭露時，小草還信誓旦旦稱沒有證據，如今證據水落石出，黃國昌和支持者竟面不改色繼續鬼扯，「真是一群卑劣的人啊」。

    沈榮欽今日在臉書發文指出，今日出刊的《鏡報》又戳破黃國昌直到昨天還在說謊，他和他的東廠企圖用照片製作假新聞，對當時參選台北市長的陳時中人格謀殺，根本不是揭弊，和黃國昌在直播與記者會上公開說明不以揭人隱私為目的，完全相反。他也痛批：「黃國昌真是一個卑劣的政客呀，他的內心之卑鄙，簡直深不見底，任何的道德呼籲對內心陰暗的黃國昌毫無作用。黃國昌是台灣政壇的一個新品種，最無恥的那種。」

    沈榮欽在文中順手舉了過去政治人物因為重大疏失或爭議而退出政壇的例子，他表示，就算在台灣民主仍疏漏的時代，台灣政客也不會像黃國昌一樣臭不可聞、毫無下限，台灣民眾也不會像蔥粉一樣是非不分、充滿仇恨。可惜這樣的時代已經一去不復返了。

    沈榮欽最後提到，台灣在《經濟學人》的民主指數排名中，一直有著極為特殊的地位。但這樣的榮光正在消逝中。在國民黨傅崐萁、翁曉玲與民眾黨黃國昌主導的違憲立法後，《經濟學人》就警告，台灣多年努力的民主指數可能因國會亂象而下降。

    始作俑者之一的黃國昌對《經濟學人》的報導憤怒不已，要求他的支持者拒看《經濟學人》，轉而看農場的《卡提諾新聞》對他的讚美。還要求他的支持者不要看其他新聞，只看他的直播，這完全就是邪教的標準做法了。

    沈榮欽也說，從蔥粉的表現看來，台灣真的有一批人不配《經濟學人》對台灣民主的讚譽，台灣民主的確在倒退中，如果不是他們嗜血的豢養，不會有黃國昌這樣卑劣的政客出現，毫無疑問的，黃國昌是台灣政治史上最臭不可聞、毫無下限的政客。「以後聽到黃國昌口中說出「臭不可聞」、「毫無下限」，都應該記得他曾經做過的事。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播