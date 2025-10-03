為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    守護外木山小組要求嚴審協和電廠土壤整治 謝國樑簽署承諾書

    2025/10/03 11:52 記者俞肇福／基隆報導
    守護外木山行動小組今天上午在基隆市政府召開「拒絕草率版要求完整版土壤整治」記者會，要求基隆市長謝國樑履行承諾，組專案小組嚴格審查。（記者俞肇福攝）

    守護外木山行動小組今天（3日）上午在基隆市政府召開「拒絕草率版要求完整版土壤整治」記者會，指基隆市政府日前公告協和電廠為土壤污染控制場址，台電近期僅提出草率的「應變措施計畫」，試圖蒙混過關。守護外木山行動小組呼籲，市府繼續要求台電提出完整的土壤整治計畫，三、四號老舊機組儘速除役，並要求基隆市長謝國樑履行今年二月環評大會後的公開承諾，成立協和四接開發案專案審查小組嚴格把關。

    謝國樑簡短說明為何尚未組專案小組原因，允諾今年底前組專案小組嚴格審查，並簽署承諾書。

    小組召集人王醒之批評，台電被爆料長期、嚴重污染土壤後，不但未道歉，還反以「土壤整治草率版」為由，希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的一號機、二號機組與部分辦公室，但這其實已經是協和四接「先拆後建」當中的實質計畫！

    基隆市議員陳冠羽說明，協和電廠的三、四號燃油機組依年限，2024年底就該除役，老舊機組長期排放空污，造成外木山周邊空氣品質惡化，台電不該以「備用」或「需要時間」為藉口，機組年限已到就該除役，台電應盡速提出三、四號機除役規劃。陳冠羽最後提醒，謝市長今年2月在環評大會公開承諾，會成立專案審查小組，嚴格檢視協和四接開發案的風險。但到現在，承諾仍然沒有落實，再次要求市府立即履行承諾，成立專案小組。

    謝國樑說，基隆市政府的態度就是依法行政，關於專案審查小組到現在還沒有成立，主要是國內在這方面的專家比較少，現有的專家有不少跟台電有委託研究關係，所以組專案審查小組部分受到阻礙，但他跟關心環保的民眾保證，他一定會組專案小組嚴格審查，對於守護環境的決心無庸置疑，他隨即簽署承諾書表達自己看法。

    守護外木山行動小組今天上午在基隆市政府召開「拒絕草率版要求完整版土壤整治」記者會，要求基隆市長謝國樑履行承諾，謝國樑發表聲明後簽署承諾。（記者俞肇福攝）

