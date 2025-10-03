黃國昌被控養狗仔跟監政敵挨告 趙少康幫緩頰

戰鬥藍召集人趙少康今幫黃國昌緩頰。（記者廖振輝攝）

針對民眾黨主席黃國昌被控養狗仔跟監政敵而挨告，戰鬥藍召集人趙少康今日受訪幫黃緩頰表示，他有請教過法界人士，大法官也解釋過，只要不以影響別人安全，造成人身危險等情況，「好像當個狗仔也不算犯什麼法」，否則所有八卦雜誌都要關門了，「更何況最大的狗仔就是政府，情治單位有沒有在跟、竊聽？」他並二度強調，政府是最大的狗仔，問題就在合不合法。

趙少康說，既然綠營已經提告，就走司法程序，如果任何人違法都不行，如果不違法，就是告而已，告就告吧！

請繼續往下閱讀...

有媒體提及黃國昌被發現曾在2021年發文批評他跨越媒體與政治，趙少康回應，批評他的人很多，自己也每天批評別人，別人批評他很正常，他還強調，媒體評論者可以有政治立場，甚至在美國很多的大報在選舉時會以社論支持特定候選人，只要公平就好。

至於黃國昌養狗仔被疑有港資介入，黃昨日回頭指控鏡週刊也有外資挹注，趙少康則說，民進黨經常懷疑人家有港資、中資，既然黃國昌已經揭露，政府單位就應該去查，只要查清楚就好。

趙少康指出，揭弊與狗仔的界線很難區分，在他擔任立委時，曾經接獲檢舉花蓮有人把病死豬拿來給人吃，他於是請2名助理假裝應徵打工，趁著中午時間偷拍照片，那是助理以冒生命危險去拍的，由於有這些照片，他才能在立法院揭發弊案，遏止病死豬的不當行為，因此到底狗仔與揭弊的界線為何，要看目的是什麼，如果只是為幫雜誌增加廣告銷量，也許不違法，但在道德上比較說不過去，但如果是為了公益而揭發弊端，哪一個大官與商人吃飯，或那個大官幹了見不得人的事，被揭發出來對社會公益是有幫助而無害的。

此外，對於花蓮災後假訊息頻傳，趙少康表示，會搞這種東西的一定是民進黨的側翼與「青鳥」，民進黨應該阻止這些人，否則大家對政府的印象就會愈差，這些人希望對民進黨好，傷害在野黨，結果卻適得其反，賴清德總統應該出來制止這些「青鳥」。

