    首頁 > 政治

    光復車站驚見居民現身一舉動 王婉諭：眼淚瞬間噴出來

    2025/10/03 11:24 即時新聞／綜合報導
    昨日下午一群光復居民現身車站月台，手持「鏟子超人謝謝你們」布條。（圖擷取自王婉諭臉書）

    洪災重創花蓮光復，各地「鏟子超人」紛紛湧入前往支援。昨日下午一群光復居民現身車站月台，手持「鏟子超人謝謝你們」布條，連續多次鞠躬，時代力量黨主席王婉諭表示，她人在現場看到，眼淚瞬間噴出來。

    光復成為重災區，一半以上村落遭泥水侵入，百廢待舉，連日湧入全台鏟子超人協助清掃家園，地方居民、部落族人看在眼裡，點滴在心頭。一群族人昨日現身月台，有人穿著族服，也有人特地趕來，連圍裙、雨鞋都來不及脫，持「鏟子超人謝謝你們」手寫布條，從月台第一車廂位置依序往後走，向對面所有返鄉超人致謝，還多次彎腰90度鞠躬，並用阿美族語多次感謝。

    王婉諭在臉書發文表示，當時她人就在光復車站月台上，看到對面有一排居民，舉起布條鞠躬致謝，眼淚瞬間噴出來。她也喊：「我們一點都不辛苦，你們才辛苦。」

    王婉諭說，沒有來到現場之前，真的無法想像現場的畫面有多震撼、多嚴重。在頹敗之中，才能看見人性真正的光輝與偉大。台灣人就是這樣，樂觀、互助、可愛，卻又讓人無比心疼。身為台灣人，真讓人驕傲。

