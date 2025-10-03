學者：未來世界經濟分3圈 台灣應戰略靈活應對

陸委會日前舉行第72次諮詢委員會議，與會學者指出，美中競合態勢下國際經貿格局及秩序存在高度不確定性，未來世界經濟可能被劃分為3個主要圈圈，美國圈、中國圈以及非美非中圈，台灣面對趨勢需要以靈活的戰略應對。（資料照）

陸委會日前舉行第72次諮詢委員會議，主題為「美中貿易戰對國際地緣政治、中國經濟、兩岸經貿之影響與因應」，與會學者指出，美中競合態勢下國際經貿格局及秩序存在高度不確定性，未來世界經濟可能被劃分為3個主要圈圈，美國圈、中國圈以及非美非中圈，台灣面對趨勢需要以靈活的戰略應對，並兼顧國家安全與經濟發展。

陸委會諮詢委員關注，儘管美中貿易戰進入較為和緩狀態，然而近期中國對美國出口負成長，今年前4月、前5月、前6月、前7月依序衰退2.5%、9.7%、10.9%、12.6%，8月單月更進一步衰退33%，跌幅呈現擴大趨勢，若美國再對中國課徵更高關稅，將使中國出口市場由美國加速轉往歐盟、東協等地，中國貿易商甚至可能對這些區域傾銷產能過剩的商品，衝擊當地產品原有的市占率，若美國進一步祭出次級關稅，未來中國出口成長不容樂觀。

部分委員指出，中國經濟正面臨持續的通貨緊縮壓力，反映出消費需求的疲弱，自新冠疫情以來，消費者信心持續下滑，房地產低迷亦對經濟帶來全面性衝擊，削弱地方政府高度依賴的土地財政收入，影響公共開支，為填補財政缺口，地方政府日益依賴舉債，然而債務負擔逐步累積，使隱性債務問題日益嚴重。

部分委員分析，美中近期進行多輪經貿談判，川普政府面臨2026年期中選舉壓力，中共有意對美採取以拖待變策略，在鬥而不破的態勢下爭取談判籌碼與戰略調整空間，中國對美貿易談判雖釋出部分友善姿態，但難以觸及美方關切的核心問題，讓步多屬策略及象徵性措施，雙方對於降低關稅、有限度開放市場、加大對美投資及採購期待有所落差，美中經貿談判難以取得持久且具體的共識。

部分委員建議，我方應留意中共可能透過認知戰，引導台灣社會對美政策產生質疑，削弱台灣社會對國際合作的信任，未來台商需考量國家安全、產品安全層面，以及中國可能採取的抵制或不公平政策，避免過度依賴中國市場和供應鏈，並透過多元化市場與供應鏈策略，降低地緣政治與政策風險的衝擊。

