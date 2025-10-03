怒轟黃國昌「東廠公公掌皇帝權力」 黃智賢：黨政退出媒體都是屁話

民眾黨主席黃國昌。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌近期陷入養狗仔跟監政敵的爭議，中央社前記者謝幸恩也被控涉入其中。對此，媒體人黃智賢表示，黃國昌過去說黨政退出媒體都是屁話，大酸「東廠公公掌皇帝權力。」

黃智賢在臉書PO文表示，她不太理解，是不是說，咱從今以後，都可以削尖了腦袋，去舔出個堂堂立委，然後，都應該從善如流，都去養狗仔？做長期的，24小時無休的跟監？跟監誰？跟監對象從政敵，到同黨，到友黨，到首富，只要說是要揭弊就可以？真好，她也要，想要榮華富貴，所以，黃國昌過去說黨、政退出媒體，跟政媒不兩棲，這只是拿來PUA人民的屁話，怎不早講？苦等這樣一條成功的終南捷徑，已經好久。

黃智賢指出，所謂的媒體是第四權，是指立法司法行政外的第四權，原意是我等賤民，每天為養家糊口四處奔忙，無法監督手握公權力的政客，所以媒體代替我等，去監督，所以，社會給媒體一些特權，如果政客自己搞媒體，那就不是在監督政客，而是在洗腦，如果搞的不只媒體，還有跟監組織，那就是搞特務，搞恐怖統治了，可以用威嚇對付人民跟社會！手握實權，可以隨時立法刪預算的立委，算是台灣的實質統治者了，喊水會結凍，在台灣，他說了算，但，除了政治權力以外，暗暗的，還實質掌握媒體帶風向，放消息，但這還是不夠的，還可以隨時撂千把人，去禁制區，去威嚇司法，但這還是不夠的。

黃智賢續指，養狗仔跟監軍團，讓權力拼圖終於完整，居然可以無中生有，架出權力的新高度，這種權勢的力學結構，有權力，就可以源源不絕，井噴出巨額利益，這不是當政客而已，這是政治權力，加上刀把子，跟特務組織的軍閥式集團，這是東廠公公，加上皇帝的權力，對付的目標，當然是全民，因為是統治賤民，這麼美好的新世界，怎麼可以沒有他的份？他才不要當賤民，他也要上車，他也要當統治者，跟監，當然不會只是作政治偵防，既然跟監是為利益，就不會只有政治利益，人民裡，誰妨礙我？誰質疑我？立刻可以派出狗仔跟監，多麼美好的新世界！

黃智賢說，哪些人民是有錢的，用偵搜手段，也要了然於心，上市櫃公司，錢多得流油，那一年鎖定幾家，撒下天羅地網對付，企業能不乖乖就範，為他所用？服務也可以很貼心，只要你交個保護費，也可以幫你打擊商場上的對手，幫你佔領市場，利益學川普，五五分就好，狗仔之外，網軍流量隨傳隨到，幫你隱惡揚善，還可以立法，幫你避禍增利，要刪哪一條法，增哪一條，都可以配合，畢竟算是服務業，很貼心，所以，去年本來通過立委擴權法，凡過半數立委隨時想查哪家公司？哪個團體？哪個人？都可以，對象不需涉及犯罪，甚至不需正當理由，立委可以下公文，要求公務機關查人民查企業，可以要人民要企業來審問。

黃智賢分析，如果不是擴權法被憲法法庭阻擋，這個局，早就立體完成所有零件，實在可惜，不過，同志尚未成功，還可以再接再厲，當他有公權力，可以立法，處理幾兆預算，當可以質詢官員，可以查閱公文公務，還有網軍，現在加上狗仔軍團，跟暗黑媒體，這樣立體式的，對人民的洗腦力，跟對關鍵人物的恐嚇力，就可以榮華富貴，世襲罔替。

黃智賢直言，黃國昌終於找到這樣，萬無一失的商業模式，這是榮華富貴的美好未來，誰敢反對這樣的模式，就是不愛台灣，誰敢反對，就跟誰拚命。

