批吳敦義、朱立倫有私心 趙少康：郝龍斌是個無私的人

為爭取軍系黨員支持，國民黨主席候選人郝龍斌今日上午召開「軍系挺好的」記者會，包括黃幸強、費鴻波等約40名退役將領出席站台挺郝，郝龍斌宣布未來當選黨魁後要恢復黃復興的榮光，並結合退役將領的專業，成立「黃復興國防安全智庫」，挺郝的「戰鬥藍」召集人趙少康則出席強調，郝龍斌是一個無私的人，不像前國民黨主席吳敦義與現任黨主席朱立倫都有私心，才會導致國民黨過去在大選中失敗。

趙少康指出，過去國民黨都有機會贏回政權，2022年縣市長選舉選得很好，怎麼2024大選就選不贏，「就是因為黨主席有私心」，郝龍斌自我標榜的無私，就非常重要，「吳敦義有沒有私心，有，他想選總統；朱立倫有沒有私心，也有，他們都想選總統」，「當黨主席有私心的時候，整個判斷就不對了，每次都搞出兩組（參選）人，就是黨主席有私心！」

退役上將黃幸強表示，現在國際情勢多變，兩岸關係不斷惡化，台灣島內因為政黨惡鬥，幾乎形成國家分裂，在此時刻國民黨的下任黨主席人選就至關重要，必須是有頂天立地、力挽狂瀾、勇於犧牲的人，而軍系黨員一致認同郝龍斌就是未來國民黨主席的最適當人選，全力支持郝龍斌，相信未來郝龍斌必定帶領全黨開創新局，並呼籲全黨同志擺脫一切顧慮與糾纏，本於良心票投郝龍斌。

郝龍斌表示，中華民國目前面臨非常危險的狀況，民進黨主張台獨，以意識型態治國、政治鬥爭，還發動大罷免，造成國家停擺，美國總統川普利用關稅問題讓台積電前往美國，而民進黨不是親美，而是跪美，對美國百般退讓，而中國對台灣也不友善，經常共機繞台軍演，只有下架民進黨，「親美不跪美，和中不舔共」，中華民國才能生存下去。

郝龍斌說，自己是最適合的黨主席人選，有行政歷練、黨務經驗，而且有參選公職經驗，在黨內人和最好，這次黨主席選舉並非要選一個戰將，而是要能團結大家的總教練，希望大家支持他做好總教練的工作。

趙少康則說，很多人要他參選黨主席，但他自己有媒體、法令等考量，而且郝龍斌比他更適合擔任黨主席，雖然其他候選人口才、網路能力很強，但郝龍斌才是最適合的人選，因為適者才能生存，而非強者生存。

他強調，未來的黨主席除了黨務革新、承先啟後，還要能與10幾個縣市長溝通協調，郝龍斌當過台北市長，與地方關係很好，也獲得地方派系的支持，至於其他黨主席候選人的開創性全都比不上郝龍斌。

