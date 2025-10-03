共軍朱日和基地擴建「博愛特區」 顧立雄：國安單位長期密注並有反斬首準備

國防部長顧立雄3日赴立法院院會備詢。（記者塗建榮攝）

日媒披露中國人民解放軍朱日和訓練基地擴大仿建台灣博愛特區設施，增設司法院、國防部後指部等建築，並疑似建有地下通道。對此，國防部長顧立雄今（3）日受訪表示，朱日和區域相關情況，國軍皆有長期有密注、掌握，相關反斬首行動，不只國防部，所有相關國安單位都有相關因應，計畫細節不便透露。

日媒「產經新聞」引述日本智庫「國家基本問題研究所」公布最新的衛星圖像分析顯示，中國在內蒙古朱日和訓練基地仿建台灣博愛特區總統府等設施外，近期更增設模擬司法院、國防部後備指揮部等建築，並疑似建有地下通道。

顧立雄今天在進入立法院院會備詢前受訪說，朱日和區域的相關情況，國軍皆長期有密注、掌握。相關反斬首行動不只是國防部，所有相關的國安單位，早已經對此有相關因應的準備。細節不便透露。

專家昨接受本報訪問時強調，中國擴建朱日和目標並不僅限於模擬傳統「斬首行動」，也可能是意圖進一步驗證城鎮戰、縱深作戰，我國應藉此檢視首都防衛、關鍵基礎設施保護及都市應變戰的完善程度。

立委王定宇也示警，中國對台威脅不因政黨輪替而改變，長年投入鉅資打造朱日和基地等相關演訓科目，目的就是侵略與攻擊，國人必須正視威脅，不可麻痺。

