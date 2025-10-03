為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發現金1萬有變數？ 卓榮泰：盼立院盡速通過特別預算

    2025/10/03 10:07 記者陳政宇／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）3日赴立法院報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，政院擬以「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」特別條例處理相關災損補助與重建經費。對此，行政院長卓榮泰今（3日）說明，若提出以200億元規模的追加預算，這是執行效率最快、時間最短的，且不會排擠原本對雲嘉南地區的任何補償。

    行政院會9月11日通過依韌性特別條例所提特別預算上限5700億元，其中普發現金1萬元所需經費共2360億元，待特別預算公布後1個月內開始執行。立法院財政委員會已排定，本月8日、9日召開聯席會議，審查特別預算案，力拚9日出委員會；若順利通過，最快10月下旬可開始發放。

    立法院會今邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓會前向媒體澄清說，可能有些國人認為，現在行政院對於普發現金的這個時間上，可以發而不發，其實這有所誤會。

    卓榮泰指出，政院提出韌性的特別條例後，今天才要到立法院進行韌性特別預算，只有特別預算案通過後，國家才能進行普發現金，以及其他支持產業、安定就業、照顧民生弱勢、以及國防韌性等所有事項。

    卓榮泰也呼籲，希望今天報告之後，立法院能夠儘速通過特別預算，大家所期待的、以及國家要做的各項政策，就能夠順利推動。

