雙十前後共軍蠢動？ 顧立雄：密切掌握中國動態和情資

國防部長顧立雄。（記者方瑋立攝）

雙十節將至，外界關心中國人民解放軍是否將借事生端，發動對台軍演。國防部長顧立雄今天（3日）受訪說，國軍持續掌握中國動態及任何預警的情資，密切收束並應處。另外，他也證實，所有天弓三型飛彈已成軍部署，但細節不便多透露。

立法院院會今天邀請行政院院長及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢，顧立雄在進入議場前接受媒體聯訪。

針對共軍是否將如去年舉行針對性軍演，顧立雄說，國軍會持續密切掌握中國的動態及任何預警的情資並應處，但假設性的問題不予置評。

顧立雄近日除前往花蓮慰問救災官兵外，昨（2日）也赴澎湖地區慰訪三軍部隊。針對媒體詢問外島是否已全面部署天弓三型飛彈，顧立雄間接證實，所有相關的天弓三型都已經成軍部署，但部署細節不方便透露。

另針對有中國學者在華府智庫聲稱，只要5艘潛艦就可以封鎖台灣，顧立雄強調，相關中共可能的反封鎖作為，他已多次重申，國軍皆有相當因應措施，也不斷進行演練。

